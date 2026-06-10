Al nivel de precio del Dacia Duster, pero con fiabilidad Kia, el Sportage híbrido rompe el mercado

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 17:49h.

Más barato que el mejor Dacia Duster y mejor en todo

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Durante años, quienes buscaban un SUV híbrido amplio y bien equipado tenían que asumir precios cercanos a los 40.000 euros. Sin embargo, Kia ha decidido cambiar las reglas del juego. El protagonista es el Sportage HEV, una de las versiones más interesantes de la gama y, al mismo tiempo, una de las ofertas más llamativas del mercado español.

Lo más sorprendente es su posicionamiento. Mientras un Dacia Duster Hybrid de 155 CV arranca en unos 26.320 euros con un acabado básico, Kia anuncia el Sportage híbrido desde 28.460 euros. La diferencia económica es reducida. Sin embargo, el modelo coreano juega en una categoría superior por tamaño, prestaciones, tecnología y calidad percibida.

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Casi tan barato como un Dacia Duster, pero mucho mejor en todo

No hay que olvidar que estamos hablando del SUV más vendido de Kia tanto en España como a nivel mundial. Un modelo que mide 4,515 metros de largo, cuenta con una generosa batalla de 2,680 metros y ofrece un maletero de hasta 526 litros. Además, destaca por un diseño moderno, un interior espacioso y un nivel de confort que lo sitúa entre las referencias de su segmento.

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La mecánica híbrida también marca diferencias. Combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 239 CV y 280 Nm de par máximo. La transmisión automática de seis velocidades contribuye a una conducción especialmente agradable tanto en ciudad como en carretera.

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Prestaciones asombrosas y un equipamiento muy, muy top

Las prestaciones están claramente por encima de lo que muchos esperan de un híbrido familiar. Completa el 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 196 km/h. Todo ello manteniendo un consumo medio homologado de apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy competitiva para un vehículo de estas dimensiones y potencia.

El acabado Concept, que sirve de acceso a la gama híbrida, tampoco obliga a renunciar a equipamiento. Incluye navegador Kia Connect con pantalla curva de 12,3 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y llave inteligente con arranque por botón.