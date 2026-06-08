Volvo acerca al gran público el SUV electrificado más elegante de su gama de 2026

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 15:38h.

Este Volvo es el SUV familiar más económico entre las premium más top

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

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Durante años, los SUV premium parecían reservados para quienes estaban dispuestos a gastar auténticas fortunas. Sin embargo, Volvo ha decidido acercar uno de sus modelos más atractivos a un público mucho más amplio. El protagonista es el Volvo XC60, un SUV que combina diseño escandinavo, tecnología avanzada y una imagen elegante que sigue siendo una referencia dentro de su categoría.

No es casualidad que el XC60 sea uno de los modelos más importantes de la marca sueca. Su propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan una alternativa a vehículos como el Mercedes GLC, el Audi Q5 o incluso propuestas de gran tamaño como el Kia Sorento. Frente a ellos ofrece una personalidad muy marcada, basada en líneas limpias, una gran sensación de calidad y una atención al detalle difícil de encontrar fuera del segmento premium.

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No encontrarás un modelo tan premium a un precio tan ajustado

Además, Volvo ha conseguido mejorar su accesibilidad gracias a una oferta financiera que sitúa el acceso a la gama desde 43.600 euros financiados. Una cifra que permite entrar en el universo de la marca con un vehículo que destaca por su nivel de refinamiento, su confort de marcha y un equipamiento muy completo desde las versiones más sencillas.

Bajo el capó encontramos un motor de gasolina 2.0 litros asociado a un sistema microhíbrido MHEV. Desarrolla 250 CV y entrega 350 Nm de par máximo. Va asociado a una transmisión automática y a un sistema de tracción total AWD, una combinación que garantiza seguridad y eficacia en todo tipo de circunstancias. Gracias a ello es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 7 segundos, manteniendo un consumo medio de 7,5 litros cada 100 kilómetros.

Su equipamiento tampoco decepciona

Pero el XC60 no solo convence por sus prestaciones. También lo hace por la experiencia que ofrece a bordo. El conductor dispone de una pantalla digital de 12 pulgadas, acompañada por una pantalla central de 9 pulgadas con los conocidos Servicios de Google integrados. También incorpora Apple CarPlay, carga inalámbrica para teléfonos móviles y conectividad avanzada para el día a día.

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La seguridad continúa siendo uno de los pilares fundamentales de Volvo. De serie encontramos asistentes como el mantenimiento de carril, mitigación de invasión del carril contrario, reconocimiento de señales de tráfico, cámara trasera, control de velocidad constante, sensores de lluvia y múltiples sistemas de protección para conductor y pasajeros. Todo ello acompañado por una larga lista de ayudas destinadas a reducir el riesgo de accidente.

A esto se suma un interior muy cuidado, con materiales de calidad, asientos Comfort con regulación eléctrica, climatizador bizona, iluminación ambiental y un maletero de 505 litros que permite afrontar viajes familiares con total comodidad.