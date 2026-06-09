Coches y Motos 09 JUN 2026 - 16:58h.

Disponible en tres versiones mecánicas, todas electrificadas y dos con la etiqueta CERO de la DGT

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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Durante años, Peugeot ha destacado por ofrecer coches con una fuerte personalidad. Sin embargo, con el nuevo Peugeot 5008 ha dado un paso más. La generación estrenada en 2025 se ha convertido en una de las propuestas más ambiciosas de la marca francesa. Su imagen es más sofisticada. Su presencia es más imponente. Y su calidad percibida permite mirar de tú a tú a modelos mucho más caros.

No es casualidad que muchos compradores lo comparen con vehículos de la categoría del BMW X3, el Honda CR-V o el Mitsubishi Outlander. El SUV francés destaca por su diseño moderno, su cuidado interior y una dotación tecnológica propia de segmentos superiores. Todo ello manteniendo una política de precios mucho más competitiva.

El SUV más grande de Peugeot se codea con los más premium

También convence por tamaño. Con 4,79 metros de longitud, una batalla de 2,89 metros y una anchura de 1,89 metros, ofrece una gran sensación de espacio. Además, conserva una de sus señas de identidad más importantes: la posibilidad de disponer de siete plazas, algo cada vez más valorado por las familias que necesitan versatilidad para el día a día y los viajes.

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La gama arranca con una mecánica microhíbrida de 145 CV. Combina un motor de gasolina 1.2 con tecnología MHEV para obtener la etiqueta ECO de la DGT. Entrega 230 Nm de par máximo, alcanza los 200 km/h y registra un consumo medio de apenas 5,8 litros cada 100 kilómetros. Además, puede encontrarse desde 33.350 euros financiado o 34.850 euros al contado, una cifra muy competitiva para un SUV de este tamaño.

El equipamiento tampoco decepciona. Desde el acabado Allure incorpora cámara trasera de 180 grados, acceso y arranque manos libres, climatizador automático trizona, faros LED, cuadro panorámico digital con doble pantalla de 10 pulgadas, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico. Un conjunto muy completo desde el primer escalón de la gama.

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Dos versiones con etiqueta CERO de la DGT

Por encima aparece una interesante versión híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina de 150 CV con otro eléctrico de 125 CV para alcanzar una potencia conjunta de 195 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, alcanza los 220 km/h y puede recorrer hasta 82 kilómetros en modo eléctrico. Además, homologa un consumo de solo 1 litro cada 100 kilómetros.

La oferta se completa con una variante 100% eléctrica de 210 CV y hasta 500 kilómetros de autonomía.