El SUV compacto que planta cara al Peugeot 5008 con un diseño más atrevido y una tecnología superior

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 22:49h.

Y encima, ha bajado de precio en sus dos versiones en 2026

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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Mazda lleva años demostrando que no necesita un logotipo premium para fabricar coches con un nivel de calidad sobresaliente. Mientras muchos compradores miran hacia Audi, BMW o Mercedes, la marca japonesa sigue perfeccionando una gama cada vez más refinada. El mejor ejemplo es el Mazda CX-60, un SUV que destaca por su diseño elegante, su comportamiento y una presentación interior que sorprende desde el primer vistazo.

Se trata de uno de los modelos más ambiciosos de la firma. Mide 4,745 metros de largo, cuenta con una enorme batalla de 2,870 metros y ofrece un maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros. Es un coche pensado para viajar. Cómodo. Espacioso. Y con una calidad de materiales que poco tiene que envidiar a muchos modelos de fabricantes premium.

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El Mazda CX-60 ha bajado de precio

La versión de acceso ha bajado de precio durante 2026. Arranca en 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados. Bajo el capó encontramos un motor diésel de 3.3 litros asistido por un sistema MHEV. Desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT y homologa un consumo de apenas 5,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra excelente para un SUV de este tamaño.

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Además, esta versión ya llega muy bien equipada. El acabado Prime-Line incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, navegador, sistema Mazda Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, faros LED con lavafaros, control de ángulo muerto, alarma antirrobo y sensores de aparcamiento. Sinceramente, pocos compradores echarán algo en falta.

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Pero atención, porque por lo que cuesta la versión de acceso, vale la pena subir un escalón. Subes más que eso. Aquí ya hablamos de una variante híbrida enchufable. Mazda la anuncia desde 45.549 euros al contado o 43.549 euros financiados. Una diferencia que hace muy difícil ignorarla cuando llega el momento de elegir.

Así es la versión híbrida enchufable

Esta versión combina un motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv con un propulsor eléctrico para desarrollar nada menos que 327 CV y 500 Nm de par máximo. Puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico, acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos y homologa un consumo ponderado de apenas 1,5 litros cada 100 kilómetros con la batería cargada.

Además, llega asociada al acabado Exclusive Line, que añade llantas de 20 pulgadas, asientos delanteros calefactados, acceso inteligente sin llave, Head-Up Display proyectado en el parabrisas, volante calefactado, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, salidas de ventilación para las plazas traseras y una presentación aún más cuidada. Por potencia, equipamiento y precio, pocos SUV ofrecen actualmente una propuesta tan atractiva como este Mazda CX-60 PHEV.