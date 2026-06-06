La nueva Ducati es una de las motos más bonitas en la historia de la marca y supera otras más caras

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 01:33h.

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Cuesta elegir entre cuál es la mejor Ducati que existe, pero creemos que hay una que está claramente por encima del resto, y que supera a algunas deportivas que son mucho más caras. Hablamos de la Diavel V4, que no deja de acumular elogios, y que se posiciona como una de las mejores inversiones que se pueden hacer en estos momentos. No se puede discutir que es una maravilla, y es lógico que haya tanta expectación por poder probarla.

Se trata de una de las naked más espectaculares de todo el mercado, con un aire futurista y un aspecto musculoso, que cuenta con toda la tecnología y la esencia deportiva de la marca italiana. Cuenta con la homologación Euro 5+, y no pasa desapercibida en absoluto viendo todo lo que tiene, desde su escape con cuatro salidas hasta el piloto trasero con una óptica general. Pero no se puede discutir que lo mejor de todo se encuentra en el interior.

Ahí tenemos un motor V4 de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 168 CV y que ofrece una impresionante cifra de par motor, de hasta 126 Nm. La electrónica también está realmente desarrollada, con múltiples ayudas, empezando por tres modos de potencia y cuatro modos de conducción, además de contar con control de tracción y ABS sensible a la inclinación, así como control anti-caballito. Tampoco le falta el control de velocidad de crucero, el launch control o el quickshifter, ni la pantalla TFT a todo color y de cinco pulgadas.

La Ducati Diavel V4 tiene un precio de 31.090 euros

El precio que tiene esta Ducati Diavel V4 también nos convence bastante, pues a pesar de ser un modelo tan exclusivo y maravilloso, únicamente hacen falta un total de 31.090 euros. Un precio que es evidente que está muy justificado.