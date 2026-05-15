Ducati vuelve a acertar con una de las deportivas accesibles con mejor diseño

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 18:42h.

Es una absoluta maravilla en todos los aspectos

La moto de cross más bella es Ducati

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Si hablamos de la marca que es capaz de diseñar mejores motos, entonces tenemos que hablar de Ducati. Es la reina indiscutible de las motos más bonitas, y puede presumir de tener en su catálogo algunos de los modelos más impresionantes que recordamos haber visto. Nos parece increíble, y cuesta encontrar cuál es nuestra opción predilecta, aunque la realidad es que sentimos cierta devoción hacia la Supersport 950 S, que es una absoluta maravilla en todos los aspectos.

Tiene un ADN Racing y competitivo que es innegable, pero a pesar de esto, es sorprendentemente cómoda a la hora de pilotarla, pues no es especialmente exigente a nivel físico. Lo que más llama la atención, como es lógico, es su impresionante motor de 937 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, aunque hay una versión limitable para usuarios con carné A2, y que entrega una increíble cifra de par motor.

Cuenta con una caja de cambios de seis marchas, con sistema de cambio rápido sin embrague, embrague anti-rebote, acelerador electrónico y tres modos de conducción, entre muchas más cosas. Tampoco le falta una IMU de seis ejes encargada de gestionar todo, con sensor de inclinación suministrada por Bosch, ABS, control de tracción, control anti-wheelie, quickshifter, iluminación full LED o una pantalla TFT de 4,3” a todo color.

La Ducati Supersport 950 S tiene un coste de 18.390 euros

Nosotros también pensábamos que la Ducati Supersport 650 sería una moto muy exclusiva, con un precio solamente apto para los más privilegiados. Pero nos llevamos una gran sorpresa al conocer que cuesta 18.390 euros, un precio que aun siendo elevado, creemos que es bastante accesible. Si buscas una moto que te permita ser el protagonista de todas las miradas, no hay duda de que esta es la mejor opción.