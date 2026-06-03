Coches y Motos 03 JUN 2026 - 03:48h.

Es, además, uno de los coches más fiables que puedes comprar ahora mismo

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

Compartir







El Kia Sportage se ha convertido en uno de los SUV más populares del mercado. Y argumentos no le faltan. Diseño moderno, equipamiento y una gama mecánica muy completa. Sin embargo, existe un modelo que para muchos compradores sigue representando una apuesta todavía más sólida. Se trata del nuevo Toyota RAV4, un SUV que acaba de estrenar generación y que combina una imagen espectacular con una reputación de fiabilidad difícil de igualar.

La nueva entrega del RAV4 ha evolucionado sin perder su personalidad. Mantiene esa apariencia robusta que siempre lo ha caracterizado, pero ahora incorpora una estética más moderna y tecnológica. El resultado es un vehículo con mucha presencia visual. Además, sus dimensiones siguen siendo uno de sus grandes argumentos. Con 4.600 mm de longitud y hasta 580 litros de maletero, ofrece un excelente equilibrio entre espacio interior y practicidad.

Un icono de Toyota en España y en todo el mundo

Muchos conductores consideran que es una compra especialmente inteligente por una razón muy sencilla. Toyota lleva décadas perfeccionando su tecnología híbrida. Mientras otros fabricantes todavía están ajustando sus sistemas electrificados, la marca japonesa cuenta con una experiencia enorme en este campo. Eso se traduce en consumos bajos, una gran fiabilidad mecánica y costes de utilización contenidos.

La versión de acceso utiliza un motor gasolina 2.5 litros combinado con un sistema híbrido autorrecargable. En conjunto entregan 218 CV de potencia. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza los 180 km/h y homologa un consumo medio de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros. Todo ello sin necesidad de enchufes ni cambios en los hábitos de conducción.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Desde los acabados más accesibles incorpora elementos como Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5 pulgadas, cuadro digital TFT de 7 pulgadas, navegación online basada en la nube, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de retrovisores calefactables y faros antiniebla LED. Una dotación muy completa para el día a día.

También hay una versión híbrida enchufable

Para quienes buscan mayores prestaciones existe una versión híbrida enchufable especialmente interesante. Combina un motor de gasolina de 185 CV con dos motores eléctricos de 182 CV y 54 CV. La potencia conjunta alcanza los 306 CV. Gracias a una batería de 18,1 kWh puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico, mientras que acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6 segundos.

Dicho esto, toca hablar del precio de la versión híbrida convencional arranca en 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiados. La variante híbrida enchufable parte de 45.000 euros.