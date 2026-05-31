El nuevo Kia es, sin lugar a duda, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 31 MAY 2026 - 20:13h.

El Seltos se posiciona a medio camino entre un Stonic y un Sportage

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha protagonizado una de las transformaciones más profundas de la industria del automóvil durante la última década. La firma surcoreana ha pasado de ser una alternativa generalista centrada en la relación calidad-precio a convertirse en un fabricante capaz de competir en diseño, tecnología y calidad percibida con marcas de mayor prestigio. El nuevo Seltos es una de las mejores pruebas de esa evolución.

La próxima generación del SUV compacto llega con una imagen completamente renovada y una filosofía más ambiciosa. Su diseño marca un antes y un después dentro de la gama de la marca, apostando por una estética más sofisticada, moderna y emocional. El resultado es un vehículo que destaca por una personalidad visual muy marcada y una presencia capaz de rivalizar con modelos de segmentos superiores.

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No es ningún secreto que el diseño se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Kia. La compañía ha trabajado durante años para construir una identidad propia y reconocible, y el nuevo Seltos representa la culminación de esa estrategia. Cada detalle de su carrocería transmite una sensación de modernidad y robustez que lo sitúa entre los SUV más atractivos de su categoría.

Una nueva referencia estética para la marca

El frontal adopta los rasgos más recientes del lenguaje de diseño de Kia, con una firma lumínica de gran protagonismo y una apariencia más tecnológica. Los grupos ópticos verticales generan una imagen poderosa y contribuyen a aumentar visualmente la anchura del vehículo. La parrilla queda perfectamente integrada en el conjunto, aportando una sensación de continuidad y sofisticación.

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La vista lateral refleja una evolución igualmente importante. Las líneas son más limpias y precisas, mientras que las superficies de la carrocería muestran un tratamiento mucho más elaborado que en la generación anterior. El resultado es una silueta equilibrada que combina dinamismo y presencia sin caer en excesos estéticos.

La parte trasera continúa esa misma filosofía. Los pilotos se extienden a lo ancho del vehículo y refuerzan la percepción de modernidad. Además, el diseño del paragolpes y la integración de los distintos elementos crean una imagen más sólida y refinada que contribuye a elevar la calidad visual del conjunto.

Llama especialmente la atención la coherencia del diseño. Todos los elementos parecen formar parte de una misma visión estética, algo que no siempre resulta sencillo de conseguir en un SUV compacto. Kia ha logrado crear un modelo con personalidad propia sin renunciar a la funcionalidad que exige este segmento.

Tecnología avanzada y apuesta por la electrificación

El interior también experimentará una profunda transformación. La digitalización tendrá un papel protagonista gracias a la incorporación de pantallas de gran formato destinadas tanto a la instrumentación como al sistema multimedia. Esta configuración permitirá ofrecer una experiencia más intuitiva y alineada con las tendencias actuales del mercado.

La calidad percibida será otro de los aspectos que evolucionarán de forma notable. Los materiales, acabados y ajustes buscarán situar al modelo entre los referentes de su categoría, reforzando además el confort para conductor y pasajeros. La sensación de amplitud también mejorará gracias a una distribución más eficiente del espacio interior.

En materia tecnológica, el nuevo Seltos incorporará una amplia batería de asistentes de conducción y sistemas de seguridad activa. Estas soluciones contribuirán a incrementar la protección de los ocupantes y facilitarán la conducción en entornos urbanos y en carretera.

Por otro lado, la electrificación será uno de los ejes fundamentales de la nueva generación. Kia prepara una gama mecánica adaptada a las exigencias actuales, con versiones híbridas y otras alternativas electrificadas destinadas a mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Esta estrategia permitirá al modelo mantenerse competitivo en un mercado cada vez más orientado hacia una movilidad sostenible.

Con esta renovación, el Seltos da un importante paso adelante y confirma el excelente momento que atraviesa la marca. Su diseño más sofisticado, el aumento de la carga tecnológica y la apuesta por la electrificación lo convierten en uno de los lanzamientos más interesantes de la nueva etapa de Kia, reforzando además una identidad visual que nunca había alcanzado un nivel tan alto dentro de la firma surcoreana.