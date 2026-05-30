Todo el mundo habla del Toyota C-HR, pero este Kia Sportage es más amplio, más cómodo para viajar y cuesta menos
Lo último de Toyota no es lo que te esperabas
El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los híbridos de moda. Su diseño futurista y su imagen deportiva han conquistado a muchísimos conductores. Pero hay otro SUV híbrido que ofrece más coche por menos dinero. Y además resulta bastante más práctico para el día a día. Ese modelo es el Kia Sportage.
El SUV coreano sigue siendo el modelo más vendido de Kia tanto en España como en el resto del mundo. La quinta generación ha mejorado muchísimo en calidad, diseño y tecnología. Pero sobre todo destaca por espacio y confort. Dos apartados donde supera al Toyota C-HR.
Las diferencias aparecen rápidamente en las dimensiones. El Sportage mide 4.515 mm de largo y tiene una batalla de 2.680 mm. Eso permite disfrutar de unas plazas traseras bastante más amplias y cómodas para viajar. También gana en capacidad de carga, con un maletero de 526 litros que puede alcanzar hasta 1.715 litros.
Argumentos de sobras para justificar su liderato en ventas
Además, el enfoque del Kia resulta mucho más familiar y equilibrado. El Toyota apuesta más por el diseño y por una carrocería de estilo coupé. El Sportage, en cambio, busca comodidad, amplitud y facilidad de uso. También transmite una sensación interior más refinada gracias a unos acabados bastante cuidados y un equipamiento muy completo.
La versión que más problemas da al Toyota C-HR es la híbrida HEV. Combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con un bloque eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 239 CV y 280 Nm de par máximo. Utiliza un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.
Más grande, más potente y más barato que el Toyota C-HR
Las prestaciones son muy superiores a las del Toyota híbrido de acceso. El Sportage acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,9 segundos y alcanza los 196 km/h. Además, homologa un consumo medio de solo 5,5 litros cada 100 kilómetros. Todo ello acompañado por un comportamiento muy agradable y un gran confort de marcha.
Desde el acabado Concept ya incluye muchísimo equipamiento. Pantalla curva de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, sensores delanteros y traseros, asistentes de conducción y acceso sin llave. También suma sistemas de seguridad avanzados como la frenada automática de emergencia o el asistente de mantenimiento de carril.
Y lo más llamativo llega con el precio. Aunque sobre catálogo supera los 40.000 euros, actualmente aparece anunciado desde 28.460 euros en la web de Kia. El Toyota C-HR híbrido de 140 CV arranca en 30.750 euros. Es decir, el Sportage ofrece más potencia, más espacio, más confort y además cuesta menos dinero.