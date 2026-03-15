Parece un Toyota C HR, pero es mucho más atractivo y equilibrado

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 17:52h.

No está entre los más vendidos, pero es un SUV HEV a tener muy en cuenta

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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El Toyota C-HR es uno de los SUV híbridos más reconocibles del mercado. Su diseño tipo SUV coupé y su tecnología híbrida lo han convertido en un modelo muy popular. Sin embargo, dentro del mismo segmento existen alternativas muy interesantes que ofrecen más espacio, más practicidad y un diseño igualmente llamativo.

Una de esas alternativas es el Kia Niro, un SUV compacto que muchos consideran más equilibrado. Aunque comparte filosofía con el C-HR, el modelo coreano apuesta por un enfoque algo diferente. Ofrece una estética moderna, pero también un interior más práctico y una mayor capacidad de maletero.

El Kia que eligen quienes no necesitan un Sportage, pero quieren algo más que un Stonic

El Kia Niro presenta unas dimensiones muy bien aprovechadas. Mide 4.420 mm de largo, .825 mm de ancho y 1.560 mm de alto. Se sitúa entre el Kia Stonic y el Sportage. Además, cuenta con una batalla de 2.720 mm, lo que mejora el espacio para los pasajeros. El maletero alcanza 451 litros, ampliables hasta 1.445 litros.

Dentro del mercado compite directamente con modelos como el Toyota C-HR o el MG ZS Hybrid+. Frente a ellos, el Niro destaca por su equilibrio, su practicidad y una conducción muy confortable. Es un SUV pensado tanto para ciudad como para viajes largos.

Sobre catálogo parte desde 32.342 euros, aunque actualmente Kia anuncia promociones desde 25.000 euros. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante frente a otros SUV híbridos.

La mecánica de su versión de acceso utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor gasolina 1.6 GDI con un propulsor eléctrico. En conjunto desarrolla 138 CV y 265 Nm de par máximo. La potencia se gestiona mediante un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.

Consumo de mechero, calidad de premium y precio de generalista

En prestaciones ofrece cifras razonables para su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Además, homologa un consumo medio de 4,5 litros cada 100 km, lo que demuestra su buena eficiencia.

El equipamiento del acabado Concept también es bastante completo. Incluye pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático y numerosos asistentes de seguridad. Entre ellos destacan el asistente de carril y el sistema de frenada de emergencia. Un SUV que combina diseño, eficiencia y practicidad.