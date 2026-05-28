Kia pone al día el Sportage con más equipamiento, etiqueta ECO y una gama híbrida cada vez más completa

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 02:41h.

Por algo este SUV es el más vendido de Kia en España y en muchos otros mercados

Kia convierte a su eléctrico estrella en un chollo

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El Kia Sportage sigue siendo el modelo más importante de Kia. No solo en España. También a nivel mundial. La quinta generación del SUV coreano ha conseguido consolidarse gracias a una fórmula muy equilibrada. Diseño moderno, mucho equipamiento y una gama mecánica cada vez más completa. Además, el Sportage mantiene una de las mejores relaciones entre precio y tecnología dentro del segmento SUV.

El modelo coreano mide 4,51 metros de largo y ofrece un interior muy amplio. También destaca por un maletero de hasta 1.715 litros con los asientos abatidos. Frente al Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5, el Kia presume especialmente de espacio, confort y calidad de acabados. Además, su diseño futurista sigue siendo uno de los más llamativos del segmento.

Le sobran argumentos para justificar sus ventas

La versión gasolina de acceso utiliza un motor 1.6 TGDi de 150 CV y 270 Nm de par máximo. Va asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Hace el 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h. Todo ello acompañado por un consumo medio de 6,8 litros cada 100 kilómetros. Por encima hay la misma versión gasolina pero con cambio automático, un diésel MHEV de 136 CV y un gasolina de 180 CV.

Esta mecánica se asocia al acabado Concept, bastante completo desde el inicio. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona automático y cámara de asistencia al estacionamiento. También incorpora faros LED, detector de fatiga y el sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante pantalla de 8 pulgadas. El precio arranca desde 29.270 euros al contado.

La versión HEV de 239 CV es más económica

Pero uno de los grandes protagonistas de la gama es el Sportage HEV. Esta versión híbrida combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con un motor eléctrico para alcanzar 239 CV. Además, homologa un consumo medio de solo 5,5 litros cada 100 kilómetros y luce la etiqueta ECO de la DGT. Una combinación muy interesante para quienes buscan eficiencia sin renunciar a prestaciones.

El Sportage híbrido acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. También mejora claramente el equipamiento disponible. Añade navegador Kia Connect con pantalla curva de 12,3 pulgadas, sensores delanteros y traseros y acceso con llave inteligente. Kia anuncia esta variante desde 40.148 euros, aunque actualmente aparece promocionada en la web desde 28.460 euros. Un precio que, sorprendentemente, es más bajo que el del gasolina.

Coronando la gama aparece la versión híbrida enchufable PHEV de 245 CV con tracción total. Arranca desde 43.020 euros y se convierte en la opción más avanzada de la familia Sportage.