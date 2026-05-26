El nuevo Citroën es bueno, para muchos el más atractivo de la marca, y, sobre todo, muy accesible

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 04:04h.

Para los nostálgicos, este es el Citroën más esperado de los últimos años

El Citroën ‘anti low-cost’ es un chollo

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Citroën quiere recuperar parte de su esencia más clásica. La marca francesa ha confirmado oficialmente el regreso del mítico 2CV, uno de los coches más importantes de su historia. Y lo hará convertido en un pequeño eléctrico pensado para conquistar Europa gracias a un precio muy ajustado y un diseño con mucha personalidad.

Durante meses hubo rumores sobre el proyecto. Ahora ya es oficial. Citroën ha mostrado el primer teaser del nuevo modelo y Stellantis también lo ha incluido dentro de su plan estratégico hasta 2030. El futuro 2CV eléctrico será uno de los pilares de la nueva etapa de la marca francesa.

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Citroën lanza el primer adelanto del nuevo 2CV

La imagen publicada deja ver varios detalles interesantes. El nuevo modelo mantiene una silueta redondeada, compacta y muy simpática. El techo abombado y la caída suave de la parte trasera recuerdan claramente al coche original. También llaman la atención los nuevos faros LED circulares y el logo iluminado de Citroën.

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La marca no quiere copiar exactamente el modelo clásico. La idea es reinterpretarlo con un lenguaje mucho más moderno. Aun así, Citroën pretende conservar el espíritu sencillo y cercano que convirtió al antiguo 2CV en uno de los coches más populares de Europa durante décadas.

Uno de los puntos más importantes será el precio. Stellantis ha confirmado que este nuevo eléctrico formará parte del proyecto E-Car, pensado para fabricar coches eléctricos asequibles.

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Se espera un precio inferior a los 15.000 euros

El objetivo es especialmente ambicioso: un precio inferior a los 15.000 euros, algo poco habitual actualmente entre los eléctricos europeos.

Gracias a ello, el futuro Citroën competirá directamente con modelos como el próximo Renault Twingo eléctrico, el futuro Volkswagen ID. EVERY1 o algunos urbanos chinos de bajo coste. Citroën quiere diferenciarse no solo por precio, sino también por diseño y personalidad, dos aspectos que siempre han acompañado al histórico 2CV.

Por ahora todavía faltan muchos detalles por conocer. La marca no ha confirmado la autonomía, la potencia o el tamaño definitivo de la batería. Tampoco se ha mostrado el coche completo. Lo único seguro es que la producción arrancará en 2028 y que Citroën lo considera uno de sus modelos más importantes para los próximos años.