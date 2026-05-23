Honda apuesta por un híbrido de diseño deportivo y un enfoque tecnológico muy diferente

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 18:13h.

La marca japonesa apuesta por un nuevo Prelude

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

Compartir







El Honda Prelude regresa al mercado convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de la marca japonesa dentro de la nueva era híbrida. La recuperación de esta histórica denominación no responde únicamente a un ejercicio de nostalgia, sino a la intención de Honda de presentar un vehículo con una identidad completamente distinta a la de la mayoría de modelos electrificados actuales. El nuevo Prelude combina diseño futurista, tecnología avanzada y una filosofía deportiva reinterpretada bajo las exigencias de la electrificación moderna.

La marca japonesa ha apostado por una estética muy diferente a la de otros híbridos tradicionales. El nuevo modelo se aleja de las formas convencionales y apuesta por una carrocería limpia, aerodinámica y visualmente sofisticada. El resultado es un coupé que transmite modernidad desde cualquier ángulo y que recupera parte del carácter emocional históricamente asociado al Prelude, aunque adaptado a un contexto tecnológico completamente nuevo.

PUEDE INTERESARTE Honda tiene una de las mejores compras en España

El frontal es uno de los apartados donde más se aprecia esta evolución. Honda ha desarrollado una imagen minimalista y muy estilizada, con unos grupos ópticos extremadamente finos y una firma lumínica horizontal que refuerza la sensación de anchura. La ausencia de elementos recargados permite que las superficies tengan un mayor protagonismo visual, aportando una apariencia elegante y futurista al conjunto.

Un diseño pensado para una nueva era híbrida

La silueta lateral mantiene el clásico formato coupé que siempre ha definido al Prelude, aunque reinterpretado bajo una visión mucho más moderna. La línea del techo presenta una caída suave y progresiva hacia la zaga, generando una imagen muy dinámica incluso con el vehículo detenido. Las proporciones han sido cuidadosamente trabajadas para transmitir deportividad sin recurrir a soluciones visuales agresivas.

Honda también ha priorizado la limpieza estética. Las superficies laterales son suaves y continuas, mientras que elementos como las manillas integradas o la reducción de líneas innecesarias refuerzan una sensación de sofisticación tecnológica. En este sentido, el nuevo Prelude se acerca más a la filosofía de algunos prototipos futuristas que a la de un coupé tradicional de combustión.

La parte trasera continúa esa misma línea de modernidad. Los pilotos horizontales recorren prácticamente toda la anchura del vehículo y contribuyen a crear una firma visual muy reconocible. El tratamiento de las superficies posteriores mantiene un enfoque minimalista, donde cada detalle parece diseñado para mejorar tanto la estética como la aerodinámica.

El interior representa otro de los grandes cambios respecto a generaciones anteriores. Honda apuesta por un habitáculo claramente digitalizado, aunque evitando la complejidad visual excesiva presente en algunos modelos recientes. Las pantallas adquieren protagonismo, pero la disposición general mantiene un enfoque limpio y funcional. Lo destacable en este caso es que el entorno tecnológico sigue estando claramente orientado hacia la experiencia de conducción.

Honda redefine el concepto de híbrido deportivo

Más allá del diseño, el nuevo Prelude simboliza un cambio importante dentro de la estrategia de Honda. La marca japonesa busca demostrar que la electrificación no tiene por qué estar asociada únicamente a la eficiencia o al uso racional. El modelo recupera la idea de automóvil emocional, aunque reinterpretada mediante tecnología híbrida y soluciones más sostenibles.

El sistema híbrido ha sido concebido para mantener una conducción ágil y precisa, conservando parte del espíritu deportivo que convirtió al Prelude en un modelo icónico décadas atrás. Honda pretende combinar eficiencia energética con sensaciones dinámicas, alejándose del enfoque puramente utilitario que domina gran parte del mercado híbrido actual.

Cabe destacar que la firma japonesa ha evitado caer en un diseño retro excesivamente evidente. Aunque el nombre recupera una herencia histórica muy importante, el nuevo Prelude apuesta claramente por mirar hacia el futuro. La marca utiliza la tecnología, la aerodinámica y el minimalismo visual como principales herramientas para construir su nueva identidad.

Con este modelo, Honda introduce una visión distinta de la movilidad híbrida. El Prelude no solo recupera una denominación emblemática, sino que redefine la forma en la que la marca entiende los deportivos electrificados dentro de una nueva etapa marcada por la innovación y el diseño tecnológico.