KGM tiene un modelo prácticamente desconocido que te dejará con la boca abierta

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 18:32h.

La marca coreana tiene una pick-up muy top

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

Compartir







KGM sigue construyendo su nueva identidad en Europa, y dentro de su gama existe un vehículo que apenas tiene visibilidad comercial pese a ofrecer unas cualidades muy poco habituales en el mercado actual. El protagonista es el Musso Sports, una pick-up que mezcla capacidades de trabajo, confort de marcha y comportamiento todoterreno en un formato cada vez menos común dentro de la industria.

Mientras la mayoría de fabricantes apuesta por SUV urbanos electrificados, KGM mantiene una filosofía mucho más tradicional. El Musso conserva una estructura clásica de chasis de largueros, una configuración diseñada para soportar grandes cargas, remolques pesados y un uso intensivo fuera del asfalto. Sin embargo, el modelo surcoreano intenta ir un paso más allá incorporando un nivel de refinamiento impropio de muchas pick-up de su categoría.

No es ningún secreto que este tipo de vehículos suelen priorizar la robustez por encima del confort. Precisamente ahí es donde el Musso consigue diferenciarse. Su puesta a punto busca reducir las sensaciones típicas de un vehículo industrial y acercar la experiencia de conducción a la de un SUV convencional, especialmente en carretera y durante trayectos largos.

Un planteamiento más cercano a un SUV

Visualmente, el Musso Sports transmite una imagen contundente. La carrocería supera los cinco metros de longitud y presenta unas proporciones muy marcadas, con un frontal elevado, pasos de rueda prominentes y una caja trasera diseñada para soportar un uso intensivo. Su estética recuerda claramente a las pick-up americanas tradicionales, aunque adaptada a un tamaño más razonable para el mercado europeo.

Bajo el capó se encuentra un motor diésel de 2.2 litros que desarrolla 202 caballos de potencia. Esta mecánica destaca especialmente por su elevado par motor, pensado para facilitar tareas de remolque y conducción fuera del asfalto. El propulsor puede asociarse a una transmisión automática y a un sistema de tracción total conectable.

En marcha, una de las principales sorpresas aparece en el nivel de aislamiento y en la respuesta de la suspensión. KGM ha trabajado para minimizar los rebotes y movimientos habituales en este tipo de vehículos, logrando un comportamiento más estable y cómodo de lo esperado. La dirección también ofrece un tacto más suave, favoreciendo el uso cotidiano en ciudad o autopista.

Por otro lado, el interior abandona el enfoque puramente industrial de otras pick-up rivales. El salpicadero incorpora un diseño moderno, con instrumentación digital, pantalla multimedia y materiales que elevan notablemente la percepción de calidad general.

Robustez, capacidad y un enfoque diferente

El Musso Sports mantiene intactas sus capacidades de trabajo gracias a una elevada capacidad de carga y remolque. La estructura del vehículo está preparada para soportar un uso exigente, mientras que la tracción total y la altura libre al suelo permiten afrontar terrenos complicados con solvencia.

Cabe destacar que KGM también ofrece distintas configuraciones de suspensión trasera en función del uso previsto. Algunas versiones priorizan la resistencia y la carga útil, mientras que otras apuestan por un comportamiento más confortable orientado a un uso recreativo o familiar.

En un mercado cada vez más dominado por SUV de orientación urbana, el Musso representa una propuesta diferente. Combina el carácter práctico de una pick-up tradicional con un nivel de confort poco habitual en este segmento, manteniendo además una política de precios competitiva frente a modelos mucho más conocidos.

Aunque continúa siendo un vehículo minoritario en Europa, el KGM Musso Sports se ha convertido en una de las propuestas más singulares de la marca surcoreana. Su equilibrio entre robustez, equipamiento y capacidades reales explica por qué muchos lo consideran uno de los modelos más sorprendentes y desconocidos del mercado actual.