Porque el tamaño sí importa para Gonzalo Serrano y el Ford Ranger MS-RT

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 16:19h.

Con un enfoque deportivo y, a la vez, pensado para el asfalto: el Ford Range MS-RT gusta -y mucho- a Gonzalo Serrano

Gonzalo Serrano prueba el SUV híbrido más 'premium' del mercado actual, el DS7

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Gonzalo Serrano está impresionado con el tamaño del Ford Ranger MS-RT. El periodista de 'Más Que Coches' desgrana al más mínimo detalle un coche con carácter americano, con un enfoque asfáltico. Es, en definitiva, una pick-up del más alto standing. La altura, la anchura, su peso,... todo influye para que este modelo sea uno de los más impresionantes de la marca. Serrano destaca, además del tamaño, las llantas que tiene y todos los detalles que se ven a primera vista. Y es que el periodista, como siempre hace en 'MQC', analiza cualquier detalle que se preste al ojo humano.

El interior del Ford Ranger es un turismo. Cuadro de instrumento digital, tamaño generoso en la posición del conductor, un túnel central con cambio de diez velocidades y mucho espacio para objetos diversos. Y hay varios detalles más, como la gran pantalla central que sirve de panel central con todo lo necesario para la conducción, a la curiosidad de los botones físicos de climatización. "Las marcas están recuperando cada vez este tipo de elemento", apunta Serrano. Cinco plazas, amplio, con buenas terminaciones; es, en definitiva, un habitáculo al alcance de los mejores coches.

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Gonzalo Serrano prueba el Ford Ranger

Se trata de un coche diésel. "Un verdadero lujo", dice. Y es que el Ford Ranger, en carretera, gana. Las dimensiones impresionan: casi cinco metros y medios de longitud, un peso de 2.358 kilos. En la parcela técnica, destaca su motor V6 de tres litros que alcanza una potencia de 240 caballos. Además, una de sus mayores ventajas recae en el cambio automático de 10 velocidades.

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Las prestaciones, a pesar del tamaño y del peso, esta Ranger alcanza los 180 kilómetros por hora. Además de pasar de 0 a 100 en 8'7 segundos. Tiene un consumo de 10'1 litros, con un depósito de 80 litros. "Ya os he dicho que estamos en una pick-up generosa, y en este tipo de coches importa mucho la capacidad de carga. En este caso, el Ford Range llama la atención su capacidad de remolque: de hasta una tonelada", cuenta Serrano. Su espacio de capacidad resalta por su propia presencia. Cabe, prácticamente de todo.

Para Serrano, el comportamiento del Ford Ranger, es pesado. Y lo es precisamente por lo bestia que es en cuanto a su peso y volumen. Algo muy esperado. "Se sitúa bien en las curvas, una dirección precisa y con limitación en los bordillos. El coche va realmente bien", zanja Serrano. Todo, por 71.400 euros, con etiqueta C, diésel y las posibilidades de una pick-up. "Si hay algo que tiene, es personalidad; y la personalidad marca la decisión de compra. Quien la pueda adquirir, que la disfrute", zanja en 'MQC'.