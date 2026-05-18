El Mercedes para, prácticamente, todos los bolsillos, sube a un nivel superior

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 15:18h.

La marca alemana ultima los detalles de una nueva generación muy esperada

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

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El Mercedes GLA se prepara para un cambio importante. El SUV compacto de la marca alemana afronta una nueva generación cargada de tecnología, diseño y electrificación. Y lo hace con el objetivo de seguir siendo el Mercedes de acceso más deseado por quienes quieren entrar en el universo premium sin gastar una fortuna.

La marca alemana lleva tiempo renovando toda su gama. Ahora le toca el turno al GLA. Un modelo clave dentro de Mercedes. Especialmente en Europa. El futuro SUV mantendrá una silueta muy reconocible, pero adoptará una imagen mucho más moderna. Más limpia. Y también más cercana a los últimos eléctricos de la firma alemana.

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Lo que se sabe de la nueva generación del Mercedes GLA

El nuevo modelo crecerá ligeramente hasta rondar los 4,52 metros de largo. Seguirá teniendo una postura robusta y elevada. Pero cambiará mucho visualmente. Sobre todo en el frontal. Los grupos ópticos serán más finos y tecnológicos. La parrilla aumentará de tamaño. Y las versiones más sofisticadas incorporarán una firma lumínica exclusiva con detalles inspirados en la estrella de Mercedes.

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Por detrás también habrá cambios importantes. La zaga tendrá un diseño más futurista y horizontal. Mucho más llamativo que el actual. Mercedes quiere que el GLA tenga más personalidad propia. Y eso también se trasladará al interior. El habitáculo apostará por una presentación mucho más digital. Con grandes pantallas unidas y un sistema multimedia completamente renovado.

Llegará al mercado en 2027

La primera variante en llegar será completamente eléctrica. Utilizará un motor de 272 CV asociado a una batería de 85 kWh. Gracias a ello podrá homologar hasta 680 kilómetros de autonomía. Además, contará con carga rápida capaz de recuperar del 10 al 80 % en apenas 22 minutos. Más adelante llegarán opciones con doble motor y tracción total.

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Mercedes tampoco abandonará las versiones híbridas. Estarán disponibles a partir de 2027. Habrá alternativas más asequibles con hasta 190 CV y sistemas electrificados mucho más eficientes.

En tecnología no se quedará corto. El futuro Mercedes GLA estrenará una nueva generación del sistema MBUX. Más rápida, intuitiva y apoyada en inteligencia artificial. También incorporará el software MB.OS y funciones avanzadas compatibles con ChatGPT y Google Gemini. Además, Mercedes mejorará notablemente los asistentes de conducción y la conectividad.

Con todo, el nuevo GLA quiere convertirse en un SUV premium mucho más completo, tecnológico y atractivo, pero manteniendo un posicionamiento relativamente accesible dentro de la marca alemana.