La alternativa más barata y, para muchos más bonita, al Toyota RAV4

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 16:04h.

No encontrarás un SUV tan bueno y elegante por menos de 30.000 euros

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Mazda CX-5 sigue siendo uno de los SUV más equilibrados del mercado. Tiene una imagen elegante, muy deportiva y, para muchos conductores, resulta incluso más atractivo que el Toyota RAV4. Además, presume de un enfoque elegante, menos agresivo y más refinado. Y con una calidad interior que sigue marcando diferencias frente a muchos rivales directos.

El SUV japonés mide 4,57 metros de largo y ofrece un habitáculo muy amplio. También destaca por un maletero de 522 litros, ampliable hasta 1.638 litros. Es un coche pensado para viajar cómodo. Pero también para el día a día. Rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Volvo XC40 intentan competir con él. Aunque el Mazda mantiene un carácter muy propio.

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Uno de los C-SUV más elegantes del mercado

Gran parte del atractivo del Mazda CX-5 está en su diseño. La marca japonesa sigue apostando por el lenguaje KODO. Un estilo que mezcla superficies limpias, pasos de rueda musculosos y una silueta muy elegante. No busca llamar la atención con excesos. Lo hace con proporciones equilibradas y detalles cuidados. Precisamente por eso muchos consideran que envejece mejor que otros SUV del segmento.

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Un modelo que actualmente está de oferta, dejando un precio increíble para su versión de acceso. 29.995 euros. Una cifra muy competitiva en un mercado en el que los precios no dejan de subir y ya es difícil encontrar un buen C-SUV por menos de 30.000 euros. Y eso convierte al CX-5 en una opción especialmente interesante para quienes buscan un SUV amplio, bien equipado y con una imagen más premium sin disparar el presupuesto.

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Así es el Mazda CX-5 en oferta

La oferta es para una versión configurada con un bloque 2.0 SKYACTIV-G de cuatro cilindros. Desarrolla 141 CV y 238 Nm de par máximo. Además, cuenta con tecnología MHEV, lo que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. La tracción es delantera y la caja de cambios manual de seis relaciones. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza 187 km/h.

El acabado de acceso Prime-Line ya llega muy completo. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, navegador, climatizador bizona y cámara trasera. También suma sensores de aparcamiento delanteros y traseros, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y volante calefactado revestido en cuero. Incluso incorpora asientos delanteros calefactados y cristales traseros sobretintados.