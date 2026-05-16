La trail de BMW que cada vez mira más gente por confort, electrónica y facilidad para viajar

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 03:38h.

Se trata de la R 1250 GS, de la que tan solo se nos ocurren valoraciones positivas

BMW tiene el que, para muchos, es el deportivo más bonito del mercado

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Hay una moto trail de BMW que no deja de ganar adeptos y que atrae a una gran cantidad de público gracias a su combinación de confort, electrónica y facilidad para viajar. Es perfecta para hacer largos desplazamientos, y también para el día a día, y enseguida puedes comprobar que no le falta absolutamente de nada, siendo ideal en todos los sentidos. Se trata de la R 1250 GS, de la que tan solo se nos ocurren valoraciones positivas.

Es la maxi trail por excelencia, una referente dentro de su segmento, que destaca por un motor bóxer con un inconfundible diseño y un alto grado de equipamiento, que cumple con la normativa Euro 5+. Y la electrónica es uno de los principales platos fuertes de esta moto, al contar con un amplio arsenal de ayudas, como el ABS Pro sensible a la inclinación, el control de tracción o el asistente para arrancadas en pendientes, así como tres modos de conducción o el control dinámico de frenos.

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Si pasamos al propulsor, lo que nos encontramos es con un bicilíndrico de 1254 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia cercana a los 140 CV, con un par máximo realmente contundente, de 143 Nm. Y el equipamiento tampoco se queda atrás, comenzando por una instrumentación compuesta por una pantalla TFT de 6,5” a todo color, con iluminación full LED, y una serie de opciones extra como los asientos calefactables o luces adicionales.

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