Kia deja contra las cuerdas a BYD con este SUV eléctrico: 436 km de autonomía y un descuento inesperado

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 06:52h.

Uno de los modelos de Kia que señala el camino hacia el futuro

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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El mercado de los coches eléctricos está viviendo una auténtica guerra de precios. Marcas chinas como BYD están creciendo muy rápido. Pero fabricantes tradicionales como Kia no están dispuestos a quedarse atrás. Y el nuevo Kia EV3 es un buen ejemplo.

Este SUV eléctrico se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año. Tiene un diseño muy moderno. Mucha tecnología. Y ahora también un precio bastante más agresivo. Su tarifa sobre catálogo es de 36.188 euros, pero actualmente aparece anunciado en la web de Kia desde solo 27.180 euros.

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Así es el Kia EV3

Por tamaño encaja perfectamente dentro del segmento SUV compacto. Mide 4,30 metros de largo, 1,85 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,68 metros. Además, ofrece un maletero de entre 460 y 1.251 litros, una cifra muy interesante para un modelo de este tamaño.

Entre sus rivales encontramos alternativas como el Opel Mokka-e, el Peugeot e-2008 o el Citroën ë-C3 Aircross. Sin embargo, el Kia destaca especialmente por autonomía y equipamiento.

Mecánicamente, toda la gama utiliza un motor eléctrico de 204 CV y 283 Nm de par máximo asociado a la tracción delantera. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 170 km/h de velocidad máxima.

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Hasta 605 km de autonomía en las versiones superiores

Existen dos opciones de batería. La primera tiene 58 kWh y permite recorrer hasta 436 kilómetros según el ciclo WLTP. La segunda, mucho más interesante para viajar, utiliza una batería de 81 kWh y homologa hasta 605 kilómetros de autonomía.

Precisamente esta variante superior es una de las más llamativas de la gama. Arranca en 33.180 euros, un precio muy competitivo teniendo en cuenta sus cifras. Y ahí es donde Kia pone realmente contra las cuerdas a muchos modelos eléctricos chinos.

El equipamiento también juega un papel importante. El acabado Air, que es el más accesible, ya incluye doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. También suma llantas de 17 pulgadas, climatizador bizona automático y sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara. No faltan el acceso sin llave ni el control de crucero adaptativo con función Stop&Go.

En seguridad tampoco se queda atrás. Incorpora frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, además de faros LED y cuadro digital Supervision de 12,3 pulgadas.