El Skoda baja miles de euros el precio de su modelo más atractivo

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 17:24h.

Hasta 286 CV de potencia y casi 550 km de autonomía

Más eficiente que el Volkswagen T-Cross y, para muchos, más cómodo en el día a día: el SUV urbano que sigue creciendo en ventas

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El Skoda Enyaq se ha convertido en uno de los eléctricos más interesantes del panorama actual. Para muchos, es también el modelo más atractivo jamás creado por Skoda. Destaca por diseño, espacio interior y un equilibrio muy conseguido entre confort y tecnología.

Su estética transmite sensación de coche grande y moderno. Tiene una imagen limpia, elegante y muy aerodinámica. Además, está disponible con dos carrocerías. Una convencional, más práctica. Y otra Coupé, con una línea mucho más deportiva y llamativa.

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Para muchos, este es el modelo más premium de Skoda

Las dimensiones ayudan a entender su enfoque familiar. Mide 4,65 metros de largo y ofrece una enorme distancia entre ejes de 2,76 metros. Eso se traduce en mucho espacio para los pasajeros. También presume de un maletero muy amplio, con hasta 585 litros en la versión SUV. Y compite directamente con modelos como el Peugeot e-3008, el Toyota bZ4X o el Subaru Solterra.

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El interior apuesta por el confort y la tecnología. Incluso el acabado más sencillo incorpora climatizador de tres zonas, navegador, cámara trasera y acceso sin llave. También incluye asientos calefactables, iluminación ambiental y un gran sistema multimedia con conectividad online.

No faltan asistentes de seguridad avanzados. Tiene control de crucero adaptativo, detector de fatiga y mantenimiento de carril. Además, suma sensores delanteros y traseros, reconocimiento de señales y sistema PreCrash. Todo pensado para hacer los viajes más cómodos y seguros.

Tres versiones mecánicas a elegir

La gama eléctrica está formada por tres versiones. El primer escalón es el Enyaq 60, con un motor de 204 CV y 310 Nm. Tiene propulsión trasera y una batería de 59 kWh netos. Homologa hasta 433 kilómetros de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos.

Por encima aparece el Enyaq 85, mucho más potente. Desarrolla 286 CV y unos impresionantes 545 Nm de par máximo. También mantiene la propulsión trasera. En este caso utiliza una batería de 77 kWh netos y alcanza hasta 580 kilómetros WLTP. Además, pasa de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

La versión más completa es el Enyaq 85x. Mantiene los 286 CV y los 545 Nm, pero añade tracción total. Su autonomía llega hasta 543 kilómetros y admite cargas rápidas de hasta 175 kW, capaces de pasar del 10 al 80 % en apenas 28 minutos.

Y ahora, lo más importante: el precio. El Enyaq arranca desde 31.700 euros en promoción, mientras que el Coupé parte de 33.700 euros, muy lejos de los 44.223 euros de tarifa oficial. Una rebaja de miles de euros a tener muy en cuenta para quienes quieren pasarse a lo totalmente eléctrico.