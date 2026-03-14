Skoda asombra con el SUV más moderno de su historia

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 01:12h.

Disponible en dos versiones de carrocería y tres mecánicas, carácter futurista y precio casi de low cost

Skoda convierte el Karoq en un chollo

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El protagonista de esta historia es el Skoda Enyaq, un SUV que representa una nueva etapa para la marca checa. Un modelo que permitió a Skoda dar un salto importante en su gama eléctrica. Su diseño más moderno, su mayor tecnología y su completo equipamiento lo convierten en uno de los modelos más interesantes del momento.

A nivel estético, el Enyaq destaca por una imagen muy actual. La marca ha trabajado especialmente en el diseño del frontal y en la iluminación. Los faros LED y las líneas marcadas del paragolpes crean una presencia muy llamativa. Para muchos, es uno de los Skoda más bonitos que se han fabricado.

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Dos versiones, una convencional y una más deportiva

El modelo está disponible en dos carrocerías: Enyaq y Enyaq Coupé. Ambos comparten prácticamente las mismas dimensiones. Miden 4.658 mm de longitud, con 1.879 mm de anchura y una batalla de 2.766 mm. El maletero ofrece 585 litros en el Enyaq convencional y 570 litros en la versión Coupé.

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En el mercado compite con modelos eléctricos muy conocidos. Entre sus rivales aparecen el Peugeot e-3008, el Subaru Solterra o el Toyota bZ4X. Frente a ellos, el SUV de Skoda destaca por su equilibrio, su autonomía y su gran espacio interior.

Disponible en tres versiones mecánicas

La gama arranca con el Skoda Enyaq 60. Esta versión desarrolla 150 kW de potencia y 310 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 63 kWh brutos y ofrece hasta 433 km de autonomía. Además, puede cargarse del 10 al 80 % en solo 24 minutos.

Por encima encontramos el Enyaq 85, que eleva claramente las prestaciones. Su motor alcanza 210 kW y 545 Nm de par. Con una batería de 82 kWh, puede recorrer hasta 580 km según ciclo WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

La tercera opción es el Enyaq 85x, que añade tracción total gracias a un segundo motor eléctrico. Mantiene los 210 kW de potencia y ofrece 543 km de autonomía. También acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, con una velocidad máxima de 180 km/h.

El equipamiento también es muy completo desde las versiones básicas. Incluye climatizador de tres zonas, pantalla multimedia, cámara trasera y numerosos asistentes de seguridad. Entre ellos destacan el Front Assist, el asistente de carril o el control de crucero adaptativo.

Todo ello está disponible desde 32.150 euros, un precio muy competitivo dentro del segmento eléctrico. Con este modelo, Skoda demuestra que puede ofrecer un SUV tecnológico, moderno y muy equilibrado para el día a día.