Ford contraataca con un SUV híbrido más espacioso que el Toyota C-HR y ahora mucho más barato

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 19:08h.

Espacio para toda la familia, 180 CV y un consumo de solo 5,3 litros cada 100 km

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El segmento SUV híbrido está más competido que nunca. Modelos como el Toyota C-HR han conseguido mucho éxito gracias a su eficiencia y diseño. Pero ahora Ford quiere recuperar terreno con un modelo más amplio, más familiar y mucho más competitivo de precio: el Ford Kuga.

El Kuga sigue siendo uno de los SUV más completos de su categoría. Destaca por espacio interior, confort y comportamiento en carretera. Además, ofrece unas dimensiones superiores a las de muchos SUV compactos. El Kuga mide 4,61 metros de largo, 1,88 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,71 metros. Eso se traduce en mucho espacio para pasajeros y un maletero de entre 475 y 1.534 litros. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Toyota RAV4, el Kia Sportage o el Renault Austral. Sin embargo, pocos combinan tanto espacio con un precio tan competitivo.

Este Ford es una de las opciones inteligentes del momento para familias

En la gama encontramos versiones gasolina sin electrificar, gasolina híbridas e híbridas enchufables. Aunque en estas estas líneas nos centramos en la más barata actualmente, la segunda. Actualmente, el precio oficial de de esta versión arranca en 39.523 euros. Sin embargo, Ford anuncia este SUV desde 30.256 euros financiados o 31.755 euros al contado. Una diferencia importante que lo convierte en una alternativa muy seria frente a muchos rivales.

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La versión híbrida convencional es actualmente la más accesible e interesante de la gama. Utiliza un motor 2.5 híbrido FHEV de 180 CV asociado a la tracción delantera. Homologa un consumo medio de solo 5,3 litros cada 100 kilómetros. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y alcanza 196 km/h de velocidad máxima. Todo ello acompañado de un funcionamiento muy suave y silencioso. Y también de la etiqueta ECO de la DGT.

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Un equipamiento muy top desde las versiones de acceso

El acabado Titanium, el de acceso a la gama, ya incorpora muchísimo equipamiento. Incluye faros LED antideslumbrantes, llantas de 17 pulgadas y climatizador bizona. También añade acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y un gran sistema multimedia Ford SYNC 4 con pantalla táctil de 13,2 pulgadas.

Además, no faltan Apple CarPlay, Android Auto, navegador integrado ni cuadro digital de 12,3 pulgadas. Además, dispone de cargador inalámbrico y servicios conectados mediante módem 5G. En seguridad también está muy bien preparado. Lleva mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga y asistente inteligente de velocidad.