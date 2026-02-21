Ford Kuga, más bonito, mejora en espacio, consume poco y ahora cuesta mucho menos

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 02:52h.

Diseño que impacta, conectividad total y tecnología pensada para hacer tu vida más fácil

Ford se carga el Focus

El Ford Kuga nació en 2007. Desde entonces no ha dejado de evolucionar. Hoy es más moderno, más atractivo y más completo. Sigue siendo una referencia entre los SUV familiares. Y ahora resulta más interesante que nunca por precio y equilibrio general.

Mide 4.614 mm de largo, 1.678 mm de alto y 1.883 mm de ancho. La batalla alcanza 2.710 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Muy aprovechable. El maletero ofrece 475 litros, ampliables hasta 1.534 litros. Ideal para familias. O para viajes largos.

Así es el Ford Kuga más barato

Aunque existen versiones híbridas, aquí nos centramos en la opción de acceso. Monta un motor gasolina 1.5 de 150 CV y 240 Nm de par máximo. Sin electrificación. Cambio manual de seis marchas. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. Alcanza 195 km/h. Y homologa 6,4 l/100 km. Un consumo razonable para su tamaño.

Su precio parte desde 32.095 euros. Una cifra competitiva frente a rivales como Toyota RAV4 o Subaru Forester. Ofrece espacio de SUV grande. Pero con coste contenido. Y sin complicaciones mecánicas añadidas.

El acabado Titanium viene muy completo. Incluye faros LED, antiniebla LED y llantas de 17 pulgadas. También climatizador bizona. Cámara trasera. Sensores delanteros y traseros. Control de crucero. Y asistente de velocidad inteligente. Seguridad y confort bien cubiertos.

Equipamiento muy completo desde la versión de acceso

En tecnología destaca el sistema SYNC 4 con pantalla táctil de 13,2 pulgadas. Cuadro digital de 13”. Navegador integrado. Módem 5G. Función e-call de emergencia. Cargador inalámbrico. Tomas USB traseras. Todo pensado para el día a día. Y para viajes conectados.

En seguridad no se queda atrás. Sistema de mantenimiento de carril. Reconocimiento de señales. Detector de fatiga. Mitigación de colisiones. Airbags delanteros, laterales y de cortina. Además, el asiento trasero es deslizante, lo que permite priorizar espacio para piernas o maletero.

Visualmente también mejora. Parrilla negra con borde cromado. Barras de techo brillantes. Doble salida de escape redonda. Iluminación ambiental interior. Detalles que refuerzan su carácter.