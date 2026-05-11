El Audi de 2023 es el SUV más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 11:37h.

Lo podrás elegir en dos tipos de carrocería, una más elegante y una más deportiva

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

Compartir







El diseño siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Audi. Pero pocos modelos han conseguido llamar tanto la atención como el Audi Q4 e-tron. Lanzado en 2023, este SUV eléctrico mezcla elegancia, deportividad y tecnología de una forma muy especial.

Su imagen resulta mucho más moderna que la de otros SUV de la marca. Tiene líneas limpias. Una parrilla cerrada muy llamativa. Y unos grupos ópticos LED que le dan una presencia espectacular. Para muchos aficionados, es el SUV más atractivo que Audi ha fabricado hasta la fecha.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema grave

Además, se ofrece en dos carrocerías diferentes que rondan los 4 metros y medio. La versión convencional apuesta por un formato más práctico, mientras que el Sportback añade una caída trasera más deportiva y estilizada. En ambos casos ofrecen una generosa batalla, así como un maletero de más de 500 litros. Y ambas comparten una estética muy futurista y unas proporciones muy equilibradas. Entre sus rivales aparecen modelos como el Volvo EC40, el BMW iX2 o el Subaru Solterra.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema muy importante

Es el Audi más vendido en España y en muchos mercados

La versión convencional arranca en 49.350 euros anunciados en la web de Audi. Por su parte, la variante Sportback parte de 51.450 euros al contado o 39.097 euros financiados. Y atención a lo que te llevas a cambio.

Las versiones de acceso, denominadas 40 e-tron, utilizan un motor eléctrico de 204 CV y 545 Nm de par máximo. En ambos casos la tracción es trasera y la energía procede de una batería de 77 kWh útiles.

Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad máxima. Además, homologa hasta 570 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra muy competitiva dentro de su categoría.

Las versiones de acceso no decepcionan

El equipamiento de serie también está a gran nivel. Incluye climatizador bizona, asientos delanteros calefactables, llantas de 19 pulgadas, sistema multimedia MMI, Audi drive select y portón eléctrico. También suma faros LED, sensores de aparcamiento traseros, asistente de giro y aviso de salida involuntaria de carril. Un conjunto muy completo para uno de los eléctricos más interesantes y atractivos que Audi ha fabricado jamás.