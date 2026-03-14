El SUV bonito de Audi está conquistando a quienes buscan diseño y versatilidad

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 14:33h.

Es el SUV que eligen la mayoría de los clientes de Audi

Audi tiene un problema muy importante

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El Audi Q3 es uno de los modelos más importantes dentro de la gama de la marca alemana. Este SUV compacto premium acaba de recibir una importante actualización. Mantiene su esencia, pero mejora en tecnología, equipamiento y presencia. Un modelo pensado para quienes buscan diseño, calidad y mucha versatilidad.

A nivel estético sigue siendo uno de los SUV más atractivos de su categoría. Audi apuesta por líneas modernas y proporciones muy equilibradas. El frontal destaca por su gran parrilla Singleframe y unos faros muy afilados. Todo ello refuerza una imagen elegante y también deportiva.

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Es el SUV más vendido de Audi en España y en todo el mundo

En cuanto a dimensiones, el Audi Q3 ofrece un tamaño muy equilibrado. Mide 4.484 mm de largo, 1.856 mm de ancho y 1.616 mm de alto. Su batalla de 2.680 mm permite disfrutar de un interior espacioso. El maletero también cumple con nota, con 420 litros ampliables hasta 1.525 litros.

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Este SUV compite en un segmento muy exigente. Sus rivales más directos son el Mercedes GLA y el BMW X1. Frente a ellos, el modelo de Audi destaca por su calidad de materiales, por el refinamiento de marcha y por un interior muy bien terminado.

El precio de partida del Audi Q3 se sitúa en 47.640 euros según tarifa oficial. Sin embargo, la marca anuncia unidades desde 46.620 euros en su versión de acceso. También es posible financiarlo con cuotas cercanas a 411 euros al mes, dependiendo de las condiciones.

Dos opciones a elegir por el precio de acceso

Por estos precios, tienes dos opciones a elegir. La primera es el 2.0 TDI con 150 CV y 340 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza 202 km/h. Está pensado para quienes priorizan el consumo y la eficiencia.

La segunda alternativa es un motor 1.5 TFSI microhíbrido MHEV. También ofrece 150 CV y 250 Nm de par. En este caso cuenta con cambio automático y etiqueta ECO. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanza 209 km/h y homologa un consumo de 6 l/100 km.

El equipamiento también es muy completo desde el inicio. Incluye faros LED, pantalla central MMI, cuadro digital, climatizador de dos zonas y conectividad avanzada. A ello se suman sistemas de seguridad como Audi pre sense o el asistente de carril. Un SUV equilibrado que sigue ganando adeptos.