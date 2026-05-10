Más bonito y, para muchos mejor, que el Peugeot 208

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 19:24h.

Y disponible en dos versiones mecánicas, una de ellas con un bloque HEV muy eficiente que gasta menos de 4 litros cada 100 km

Peugeot lanza la todoterreno para el asfalto

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El Renault Clio estrenó generación hace unos meses. Y llegó con un salto enorme en diseño, calidad y tecnología. Renault quiso convertirlo en uno de los utilitarios más completos del mercado. Más refinado, más moderno y mucho más ambicioso que antes. Y, sin duda, lo consiguió.

El nuevo Clio sorprende por confort de marcha, aislamiento y sensación tecnológica. Especialmente en acabados superiores. Todo ello manteniendo un precio muy competitivo frente a muchos rivales europeos. No es casualidad que actualmente sea el octavo modelo más vendido en España este año, con un total de 7.152 unidades matriculadas.

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El nuevo Renault Clio no deja de ganar adeptos

Con 4,12 metros de largo, 1,77 metros de ancho y una batalla de 2,58 metros, sigue siendo un coche perfecto para ciudad. Pero también mejora claramente en habitabilidad y calidad percibida. Además, su maletero de 391 litros continúa estando entre los mejores de la categoría.

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Entre sus rivales aparecen modelos como el Seat Ibiza, el Opel Corsa o el Peugeot 208. Aunque, para muchos, es el Renault el que apuesta por un diseño más fresco, y por un equipamiento muy superior desde las versiones básicas.

La versión de acceso utiliza un motor 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par máximo. Puede asociarse a cambio manual de seis relaciones o automático. Siempre con tracción delantera. Firma el 0 a 100 km/h en 12,3 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo medio de 5 litros cada 100 kilómetros. Arranca en 18.900 euros, tanto al contado como financiado, según Renault.

También hay una versión HEV

Por encima aparece la versión híbrida autorrecargable E-Tech. Desarrolla 160 CV y 270 Nm de par máximo. Hace el 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, mantiene una velocidad máxima de 180 km/h y reduce el consumo hasta solo 3,9 litros cada 100 kilómetros. Su precio parte desde 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiado. Renault también anuncia una financiación desde 109 euros al mes, con entrada y cuota final.

El acabado Evolution ya viene muy completo. Incluye pantalla multimedia openR link de 10,1 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas y conectividad inalámbrica para smartphone. También suma control de crucero adaptativo inteligente, frenada automática de emergencia y mantenimiento de carril.

Además, añade sensores de aparcamiento, luces LED, servicios conectados durante años y actualizaciones remotas del sistema. Todo ello convierte al nuevo Clio en uno de los coches más interesantes de su categoría. Un modelo mucho más maduro. Más tecnológico. Y claramente preparado para seguir siendo uno de los grandes éxitos de Renault.