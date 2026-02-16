Opel Corsa por menos de 15.000 euros: tecnología alemana para todos los bolsillos

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 11:49h.

Un icono del mercado español y europeo, ahora a precio de low cost

Opel convierte al Frontera en un chollo

Compartir







Hablar del Opel Corsa es hablar de uno de los utilitarios más equilibrados del mercado. Un modelo que demuestra que no hace falta gastar mucho para tener calidad, tecnología y eficiencia. Un utilitario moderno. Bien resuelto. Y pensado para todos los bolsillos. Compacto. Bien construido. Con ese toque de ingeniería alemana que muchos buscan. Y ahora, además, con un precio que lo pone al alcance de casi cualquiera.

Sus dimensiones lo hacen perfecto para el día a día. Mide 4.060 mm de largo, con una batalla de 2.538 mm que garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 309 litros, ampliables hasta 1.081 litros. Suficiente para uso urbano y escapadas. Compite directamente con Peugeot 208, Seat Ibiza y Renault Clio.

PUEDE INTERESARTE Opel regala con el Corsa la PlayStation 5 y el Gran Turismo 7

Calidad generalista a precio de low cost

El precio oficial de la gama parte desde 20.800 euros. Sin embargo, Opel lo anuncia desde 16.900 euros al contado o 14.900 euros financiado. Esa cifra lo coloca entre las opciones más competitivas del segmento. Tecnología alemana por menos de lo que muchos imaginan.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Astra en una tentación

La versión de acceso monta un motor gasolina 1.2 de 100 CV y 205 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos. Alcanza 194 km/h. Y homologa un consumo medio de 5,3 litros cada 100 km. Prestaciones más que correctas.

PUEDE INTERESARTE La ganga en mayúsculas ahora es este Opel Corsa

La opción inteligente para los más urbanitas

En equipamiento, el acabado Edition sorprende. Incluye pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas, faros ECO LED, control de crucero y lector de señales. También alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y aviso de fatiga. Seguridad completa de serie.

A esto se suman aire acondicionado manual, elevalunas eléctricos, volante deportivo de tres radios y retrovisores eléctricos térmicos. El sistema Start & Stop ayuda a reducir consumo. Los sensores traseros facilitan el aparcamiento. Y el cuadro con centro de información aporta un toque moderno.