El Peugeot más vendido ahora en España es, para muchos, el más bonito

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 16:43h.

El 2008 sigue siendo uno de los SUV más exitosos en nuestro mercado

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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El Peugeot 2008 se ha convertido en uno de los modelos más importantes del mercado español gracias a una combinación especialmente efectiva entre diseño, tecnología y versatilidad. El SUV francés ha conseguido destacar dentro de un segmento donde la competencia resulta enorme, posicionándose como una de las referencias más atractivas por imagen y percepción de calidad.

La actual generación del 2008 marcó un punto de inflexión para Peugeot. La marca francesa apostó por una línea mucho más moderna y sofisticada, alejándose de los diseños conservadores para ofrecer un vehículo con una identidad visual muy marcada. El resultado es un SUV urbano que transmite una imagen más cercana a modelos premium que a muchas alternativas generalistas de su categoría.

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Con 4,30 metros de longitud, el Peugeot 2008 logra un equilibrio muy acertado entre tamaño compacto y presencia visual. Sus proporciones permiten mantener una buena maniobrabilidad en ciudad, aunque con una estética robusta y dinámica que le aporta una apariencia de vehículo de mayor categoría.

El frontal representa uno de los elementos más reconocibles del modelo. La gran parrilla integrada, las ópticas afiladas y la característica firma luminosa LED refuerzan una imagen agresiva y moderna que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de la gama Peugeot. Por otro lado, la silueta elevada y las líneas tensas de la carrocería aportan una sensación deportiva muy valorada dentro del segmento SUV.

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No es ningún secreto que buena parte del éxito del Peugeot 2008 reside en su capacidad para destacar visualmente frente a numerosos rivales directos. En una categoría donde muchos modelos presentan diseños similares, el SUV francés ha conseguido construir una personalidad propia muy reconocible.

Un interior tecnológico y de aspecto sofisticado

El habitáculo mantiene el mismo enfoque moderno que el exterior. Peugeot ha apostado por un diseño interior muy tecnológico, apoyado en su conocido concepto i-Cockpit, una configuración que combina un volante compacto con una instrumentación situada en una posición elevada.

La disposición del salpicadero transmite una sensación futurista gracias a las formas angulosas, la iluminación ambiental y la integración de las pantallas digitales. Dependiendo del acabado, el 2008 puede incorporar instrumentación completamente digital y sistemas multimedia avanzados con conectividad total para dispositivos móviles.

La calidad percibida representa otro de los aspectos más destacados del modelo. Los materiales empleados, los ajustes y determinados detalles decorativos permiten que el SUV francés ofrezca una sensación más refinada que la habitual en el segmento B-SUV.

En cuanto a espacio interior, el Peugeot 2008 ofrece una habitabilidad equilibrada para un uso familiar cotidiano. Las plazas delanteras destacan por confort y visibilidad, mientras que las traseras mantienen un espacio correcto para pasajeros adultos. El maletero, cercano a los 430 litros, se sitúa entre los más competitivos de la categoría.

Motores eficientes y una gama muy completa

La oferta mecánica del Peugeot 2008 incluye versiones gasolina, diésel y eléctricas, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de uso. Los motores PureTech gasolina concentran gran parte de las ventas gracias a su buen equilibrio entre prestaciones y consumo.

Cabe destacar que la gama incorpora también numerosos asistentes de conducción y sistemas de seguridad avanzados, reforzando el carácter tecnológico del modelo. El confort de marcha y el aislamiento acústico contribuyen además a mejorar la sensación general de calidad durante la conducción.

El Peugeot 2008 ha conseguido consolidarse como uno de los SUV urbanos más completos y atractivos del mercado. Diseño, tecnología y una imagen muy diferenciada explican el éxito de un modelo que continúa siendo una de las grandes referencias dentro de su categoría.