El Peugeot más vendido ahora en España es, para muchos, el más bonito
El 2008 sigue siendo uno de los SUV más exitosos en nuestro mercado
Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio
El Peugeot 2008 se ha convertido en uno de los modelos más importantes del mercado español gracias a una combinación especialmente efectiva entre diseño, tecnología y versatilidad. El SUV francés ha conseguido destacar dentro de un segmento donde la competencia resulta enorme, posicionándose como una de las referencias más atractivas por imagen y percepción de calidad.
La actual generación del 2008 marcó un punto de inflexión para Peugeot. La marca francesa apostó por una línea mucho más moderna y sofisticada, alejándose de los diseños conservadores para ofrecer un vehículo con una identidad visual muy marcada. El resultado es un SUV urbano que transmite una imagen más cercana a modelos premium que a muchas alternativas generalistas de su categoría.
Con 4,30 metros de longitud, el Peugeot 2008 logra un equilibrio muy acertado entre tamaño compacto y presencia visual. Sus proporciones permiten mantener una buena maniobrabilidad en ciudad, aunque con una estética robusta y dinámica que le aporta una apariencia de vehículo de mayor categoría.
El frontal representa uno de los elementos más reconocibles del modelo. La gran parrilla integrada, las ópticas afiladas y la característica firma luminosa LED refuerzan una imagen agresiva y moderna que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de la gama Peugeot. Por otro lado, la silueta elevada y las líneas tensas de la carrocería aportan una sensación deportiva muy valorada dentro del segmento SUV.
No es ningún secreto que buena parte del éxito del Peugeot 2008 reside en su capacidad para destacar visualmente frente a numerosos rivales directos. En una categoría donde muchos modelos presentan diseños similares, el SUV francés ha conseguido construir una personalidad propia muy reconocible.
Un interior tecnológico y de aspecto sofisticado
El habitáculo mantiene el mismo enfoque moderno que el exterior. Peugeot ha apostado por un diseño interior muy tecnológico, apoyado en su conocido concepto i-Cockpit, una configuración que combina un volante compacto con una instrumentación situada en una posición elevada.
La disposición del salpicadero transmite una sensación futurista gracias a las formas angulosas, la iluminación ambiental y la integración de las pantallas digitales. Dependiendo del acabado, el 2008 puede incorporar instrumentación completamente digital y sistemas multimedia avanzados con conectividad total para dispositivos móviles.
La calidad percibida representa otro de los aspectos más destacados del modelo. Los materiales empleados, los ajustes y determinados detalles decorativos permiten que el SUV francés ofrezca una sensación más refinada que la habitual en el segmento B-SUV.
En cuanto a espacio interior, el Peugeot 2008 ofrece una habitabilidad equilibrada para un uso familiar cotidiano. Las plazas delanteras destacan por confort y visibilidad, mientras que las traseras mantienen un espacio correcto para pasajeros adultos. El maletero, cercano a los 430 litros, se sitúa entre los más competitivos de la categoría.
Motores eficientes y una gama muy completa
La oferta mecánica del Peugeot 2008 incluye versiones gasolina, diésel y eléctricas, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de uso. Los motores PureTech gasolina concentran gran parte de las ventas gracias a su buen equilibrio entre prestaciones y consumo.
Cabe destacar que la gama incorpora también numerosos asistentes de conducción y sistemas de seguridad avanzados, reforzando el carácter tecnológico del modelo. El confort de marcha y el aislamiento acústico contribuyen además a mejorar la sensación general de calidad durante la conducción.
El Peugeot 2008 ha conseguido consolidarse como uno de los SUV urbanos más completos y atractivos del mercado. Diseño, tecnología y una imagen muy diferenciada explican el éxito de un modelo que continúa siendo una de las grandes referencias dentro de su categoría.