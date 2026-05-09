Peugeot convierte en accesible el SUV más deseado de su gama gracias a nuevas versiones de entrada

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 18:16h.

El 3008 tiene versiones de acceso muy atractivas

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Peugeot ha decidido reforzar la competitividad del 3008 con una estrategia cada vez más importante en el mercado actual: ofrecer versiones de acceso más asequibles sin alterar la esencia del modelo. El SUV francés, uno de los pilares comerciales de la marca en Europa, amplía su gama con configuraciones que reducen notablemente el precio de partida y acercan el modelo a un público más amplio.

La llegada de estas nuevas variantes coincide con un momento especialmente delicado para el segmento SUV, marcado por el aumento generalizado de precios y por la creciente presión de fabricantes asiáticos y marcas generalistas. En este contexto, el Peugeot 3008 busca mantener su atractivo apostando por una fórmula equilibrada entre diseño, tecnología y eficiencia.

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El modelo se comercializa ahora desde 30.780 euros con promociones aplicadas, una cifra considerablemente inferior a la tarifa oficial y que permite al 3008 posicionarse de forma más competitiva frente a alternativas similares. La diferencia económica respecto a las versiones superiores también resulta más amplia, permitiendo escalonar mejor la gama.

Un SUV híbrido ligero con etiqueta ECO

Las nuevas versiones de entrada están asociadas al motor 1.2 Hybrid de 145 CV, una mecánica gasolina electrificada mediante tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Este sistema trabaja junto a la transmisión automática eDCS6 y permite reducir consumos y emisiones sin modificar el planteamiento habitual de conducción.

El conjunto homologa un consumo cercano a los 5,4 litros cada 100 kilómetros y obtiene la etiqueta ECO de la DGT, un elemento que se ha convertido en prioritario para muchos compradores. No es ningún secreto que las restricciones urbanas y las ventajas fiscales vinculadas a este distintivo están condicionando buena parte del mercado.

El Peugeot 3008 mantiene además unas dimensiones muy equilibradas para un uso familiar. Con 4,54 metros de longitud, cinco plazas y un maletero de 520 litros, el SUV francés conserva una buena capacidad práctica sin llegar al tamaño de modelos superiores. Esta combinación sigue siendo uno de sus principales argumentos dentro del segmento.

La terminación Allure, que actúa como escalón de acceso, incorpora un equipamiento relativamente completo. Entre los elementos destacados aparecen los faros LED, el cuadro digital, la pantalla multimedia central, climatizador automático, sensores de aparcamiento y diversos asistentes de conducción.

Diseño diferencial y apuesta tecnológica

Uno de los aspectos más valorados del Peugeot 3008 continúa siendo su diseño. El SUV francés mantiene una imagen muy reconocible gracias a un frontal afilado, una firma lumínica característica y una silueta con inspiración coupé que le permite diferenciarse claramente de otros modelos rivales.

En este sentido, el interior sigue apostando por el concepto i-Cockpit, una solución que combina volante compacto, instrumentación elevada y una fuerte presencia digital. Peugeot ha convertido este planteamiento en una de sus señas de identidad y el 3008 es uno de los modelos donde mejor se aprecia esa filosofía.

Llama especialmente la atención que incluso las variantes más económicas mantengan una presentación cuidada y materiales con buena percepción visual. La marca ha evitado simplificar en exceso las versiones de acceso, algo que sí ocurre en algunos competidores cuando buscan reducir precios.

La gama también incluye acabados superiores GT y GT Exclusive, con una orientación más tecnológica y equipada. Sin embargo, el protagonismo recae ahora en estas nuevas opciones de entrada, que permiten acceder al modelo con una diferencia económica notable respecto a las configuraciones más completas.

Con esta reorganización de la oferta, Peugeot busca consolidar al 3008 como una de las referencias del segmento SUV compacto. La reducción del precio de acceso, unida a la etiqueta ECO y a un diseño muy diferenciado, refuerza el posicionamiento de un modelo que continúa siendo clave dentro de la estrategia comercial de la firma francesa.