El nuevo Omoda 4, mejor y más bonito, llega en 2027

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 18:37h.

Tras el éxito del Omoda 5, la marca china quiere seguir ganando terreno en Europa

El Omoda 5 ha solucionado su peor problema

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Las marcas chinas siguen creciendo con fuerza en Europa, apoyadas en una combinación de diseño, tecnología y precios competitivos que cada vez resulta más atractiva para los conductores. En este contexto, Omoda, una de las marcas del gigante chino que más terreno está ganando en occidente, prepara uno de sus lanzamientos más importantes. Se trata del Omoda 4, un SUV urbano que apunta directamente al corazón del mercado europeo.

Su llegada está prevista para 2027. Será un modelo global, pensado también para Europa y España. La marca quiere repetir el éxito del Omoda 5, pero con un producto más afinado, más moderno y mejor adaptado.

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El diseño será uno de sus grandes argumentos, con el lenguaje Cyber Mecha, que apuesta por líneas marcadas, superficies angulosas y una estética muy personal que le da mucha presencia. Se sitúa en 4,40 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,65 metros, lo que permite ofrecer más espacio interior que muchos rivales y una mejor habitabilidad. Quiere plantar cara a modelos como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, dos referencias del segmento. Y lo hará con una fórmula basada en el equilibrio general, combinando diseño llamativo con un interior práctico y cómodo.

La electrificación, presente en toda la gama

En el apartado mecánico, habrá versiones híbridas y eléctricas. La más interesante será la SHS-H, que combina gasolina y electricidad para alcanzar 224 CV. Una cifra potente dentro de su categoría, con un buen equilibrio entre rendimiento y consumo.

Todas ellas contarán con etiqueta ECO. La marca quiere ofrecer eficiencia sin renunciar a buenas prestaciones, una combinación cada vez más demandada.

Sobre el precio, aún no hay cifras oficiales, pero se espera que arranque cerca de los 30.000 euros. No será el más barato, pero sí uno de los más completos en tecnología, potencia y diseño, justo lo que muchos compradores están buscando.