Omoda revienta el mercado con una oferta top: menos de 24.000 euros

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 18:24h.

El nuevo Omoda es, para muchos, el más bonito de la marca

Omoda 5 mantiene un enfoque práctico, con un habitáculo amplio para su tamaño

Compartir







Omoda irrumpe con fuerza en el mercado con una oferta que sitúa al Omoda 5 híbrido por debajo de los 24.000 euros, una cifra que altera de forma directa el equilibrio del segmento SUV compacto electrificado. Este posicionamiento no solo destaca por el precio, sino por lo que incluye: un modelo con un nivel de equipamiento elevado y una propuesta estética diferenciada que busca captar la atención desde el primer momento.

El diseño exterior es uno de sus principales argumentos. El Omoda 5 apuesta por una imagen moderna, con un frontal de gran presencia, una parrilla de formas geométricas y una silueta que combina rasgos deportivos con proporciones equilibradas. Lejos de planteamientos conservadores, este SUV adopta un lenguaje visual que refuerza su identidad propia dentro de un segmento saturado de opciones similares.

PUEDE INTERESARTE El Omoda 5 ha solucionado su peor problema

El habitáculo sigue esa misma línea contemporánea. La disposición interior está claramente orientada a la digitalización, con un sistema de doble pantalla que concentra la instrumentación y el apartado multimedia. Los acabados ofrecen una calidad percibida competitiva, mientras que la dotación tecnológica se sitúa por encima de lo habitual en su rango de precio. Llama especialmente la atención la inclusión de numerosos asistentes a la conducción y elementos de confort que, en otros modelos, suelen estar asociados a versiones superiores.

En términos de espacio, el Omoda 5 mantiene un enfoque práctico, con un habitáculo amplio para su tamaño y un maletero que responde a las necesidades del uso cotidiano. La ergonomía y la disposición de los mandos contribuyen a una experiencia de uso sencilla, reforzando su carácter como vehículo polivalente.

Una estrategia de precio que marca distancias

El elemento más diferencial de esta propuesta es, sin duda, su precio promocional. Situarse por debajo de los 24.000 euros en el contexto actual supone un movimiento estratégico que coloca al Omoda 5 en una posición ventajosa frente a rivales consolidados. Este enfoque no implica una reducción significativa en prestaciones o equipamiento, lo que refuerza su atractivo global.

PUEDE INTERESARTE Omoda se carga el número 3

La mecánica híbrida responde a las exigencias actuales del mercado, combinando eficiencia y rendimiento. Este sistema permite reducir consumos y emisiones, al tiempo que facilita el acceso a la etiqueta ECO, cada vez más relevante en entornos urbanos. En este sentido, el modelo se adapta a las nuevas demandas sin renunciar a un comportamiento equilibrado.

Cabe destacar que este tipo de ofertas suelen estar vinculadas a condiciones específicas, como financiación o campañas comerciales limitadas en el tiempo. Aun así, el impacto del precio base resulta evidente y contribuye a posicionar al modelo como una de las opciones más accesibles dentro de su categoría.

Por otro lado, esta ofensiva comercial forma parte de una estrategia más amplia por parte de Omoda para consolidarse en el mercado europeo. La combinación de diseño, tecnología y precio competitivo define una propuesta que busca ganar relevancia en un segmento clave. Por todo ello, el Omoda 5 híbrido se presenta como uno de los lanzamientos más disruptivos en su rango, marcando un nuevo punto de referencia en la relación entre coste y equipamiento.