El Omoda 5 desafía al Toyota RAV4: más tecnología, muy buena garantía y miles de euros menos

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 14:12h.

El SUV híbrido que eligen quienes tienen presupuestos ajustados, pero no se conforman con poco

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Omoda 5 se ha consolidado como uno de los SUV compactos más interesantes del mercado. Su propuesta es clara. Mucho diseño, una fuerte carga tecnológica y una relación calidad-precio difícil de igualar. Es un modelo pensado para quienes buscan algo diferente sin disparar el presupuesto.

Sus proporciones lo sitúan en el corazón del segmento. Mide 4.400 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.588 mm de alto. La batalla de 2.630 mm garantiza buen espacio interior. El maletero parte de 360 litros y puede alcanzar 1.075 litros. Es práctico y versátil.

El Omoda 5 desafía al Toyota RAV4 con su versión híbrida enchufable

La gama está compuesta por tres alternativas mecánicas. Una versión gasolina, una híbrida HEV y una opción eléctrica. En este caso nos centramos en la alternativa intermedia, la híbrida, capaz de mirar de tú a tú a modelos como el Toyota RAV4 en planteamiento y prestaciones.

El sistema SHS-H combina un motor 1.5 turbo de gasolina con dos motores eléctricos. La potencia conjunta es de 224 CV (165 kW). El par y la entrega son inmediatos. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 175 km/h. Todo con un consumo contenido.

Mucha potencia, eficiencia y equipamiento muy top

Homologa 5,3 litros cada 100 km según ciclo WLTP. Utiliza una batería LFP de 1,83 kWh. Y luce la etiqueta ECO. Esto supone ventajas en circulación urbana y beneficios fiscales. Es un equilibrio interesante entre eficiencia y rendimiento.

El precio es uno de sus grandes argumentos. Parte desde 23.990 euros financiados o 29.400 euros al contado. Una cifra muy competitiva para un SUV híbrido de más de 220 CV. Especialmente si se compara con alternativas de mayor tamaño y precio. El RAV4 empieza en 43.500 euros.

En equipamiento, tampoco se queda atrás. Desde el acabado Comfort incluye doble pantalla curva HD de 12,3 pulgadas, climatizador bizona y Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Añade faros Full LED, llantas de 17 pulgadas, 7 airbags y hasta 19 sistemas ADAS. Tecnología, seguridad y una garantía destacable como carta de presentación.