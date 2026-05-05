Más lujoso y más bonito que cualquier Tesla o BYD, pero accesible y fiable

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 17:18h.

Hasta 245 CV de potencia y 750 km de autonomía

El que, para muchos, es el DS más bonito también es el más barato

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El nuevo DS Nº8 llega como uno de los lanzamientos más ambiciosos dentro del segmento eléctrico premium. Un modelo grande. Sofisticado. Y con un enfoque tecnológico. La marca busca posicionarse por encima de lo habitual. Y lo hace con un producto muy completo.

Con 4,82 metros de largo y una batalla de 2,90 metros, ofrece mucho espacio interior. El maletero de 560 litros es amplio, aunque algo inferior al de su versión convencional, que cubica 620 litros.

El diseño apuesta por una línea elegante, muy cuidada. Con detalles modernos y una presencia imponente en carretera. No busca ser agresivo, sino refinado. Un estilo que encaja con su posicionamiento más exclusivo dentro del mercado europeo.

Dos versiones mecánicas a elegir en el nuevo DS Nº8 eléctrico

En el apartado mecánico, cuenta con un motor eléctrico de 230 CV y 343 Nm, alimentado por una batería de 73,7 kWh. Homologa hasta 550 km en ciclo WLTP. Y puede llegar a 655 km en uso urbano. Se mueve con un sistema tracción delantera, acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos y alcanza 190 km/h. Además, cuenta con etiqueta CERO de la DGT. Lo que le permite acceder sin restricciones a zonas urbanas.

Por encima, existe una versión aún más potente. Con 245 CV y hasta 750 km de autonomía. Una cifra que lo coloca entre los mejores de su categoría. Ideal para quienes buscan largos desplazamientos sin preocuparse por la recarga.

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Un tapado entre los eléctricos premium a tener muy en cuenta

En cuanto al equipamiento, el acabado Pallas ya incluye prácticamente todo. Desde faros LED, llantas de 19 pulgadas o navegador 3D, hasta control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámara trasera y múltiples asistentes de seguridad. Todo con un enfoque muy tecnológico.

El precio arranca en 54.806 euros, mientras que la versión superior sube hasta los 60.649 euros. No es barato. Pero sí competitivo dentro del segmento premium eléctrico, donde ofrece mucha tecnología, gran autonomía y un nivel de equipamiento muy alto.