La nueva Yamaha es la moto A2 más atractiva del catálogo

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 19:13h.

Compartir







En Yamaha hay una moto que es una opción sensacional si tan solo tienes el carné A2, y que nos parece una de las mejores motos que se pueden encontrar dentro del catálogo. Es una moto con una gran personalidad, que tiene un diseño muy bonito y unas prestaciones realmente llamativas. Porque la XSR 700 es una auténtica obra de arte, que ha conseguido enamorar a todo el mundo que ha tenido la oportunidad de verla y de analizarla en profundidad.

Es una naked de aspecto retro, aunque sus componentes sean de última generación, y la calidad de sus piezas sea excepcional. El motor que equipa es un bicilíndrico de diseño cross plane que empuja de manera lineal desde muy bajo régimen, mientras que las suspensiones y los frenos también están a la última. El amortiguador trasero se apoya directamente sobre el basculante, que es corto para ofrecer más agilidad en los cambios de dirección, lo que hace que sea tan manejable.

El depósito de aluminio y los faros delantero y trasero hacen que esta moto tenga un estilo más retro, y el cuadro de mandos minimalista también le otorga un aire clásico. La cilindrada de la moto es de 689 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 75 CV, aunque la gran mayoría de ventas de este modelo se han producido gracias a que existe la posibilidad de limitarla para el carné A2, conservando la misma esencia y lo que tanto nos llama la atención.

Paga 8.499 euros por esta Yamaha XSR 700

Si quedas satisfecho con la adquisición de esta Yamaha XSR 700, lo que tendrás que hacer es desembolsar un total de 8.499 euros, una cantidad que queda completamente amortizada hasta el último céntimo, y que creemos que merece mucho la pena desembolsar.