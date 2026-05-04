Más bonito que el BMW X1 y, sin duda, más lujoso: el SUV que está ganando protagonismo

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 15:38h.

Es el segundo modelo de Mercedes más vendido en España

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

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Mercedes-Benz lleva años dominando el segmento premium con una propuesta centrada en el lujo, la tecnología y el confort, y sus SUV compactos no son una excepción. El Mercedes GLA se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la marca, y su éxito comercial lo demuestra con claridad.

De hecho, este SUV fue el segundo modelo más vendido de Mercedes en España en 2025, con 9.048 unidades matriculadas, solo por detrás del GLC, lo que confirma su gran aceptación.

El GLA apuesta por un diseño elegante y moderno, con líneas suaves, proporciones equilibradas y una imagen refinada que, para muchos, resulta más atractiva que la de rivales como el BMW X1 o el Audi Q3.

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El GLA es el segundo modelo de Mercedes más vendido en España

Las dimensiones lo sitúan en el centro del segmento C-SUV. Mide 4.412 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.729 mm, ofreciendo un interior cómodo y bien resuelto, junto a un maletero de 425 litros, ampliable hasta 1.420 litros.

El comportamiento es otro de sus puntos fuertes, porque ofrece una conducción suave, cómoda y muy equilibrada, con un nivel de insonorización elevado y una puesta a punto orientada al confort.

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En cuanto al precio, la gama arranca en 47.538 euros, posicionándose dentro del segmento premium, aunque con una relación entre calidad y equipamiento muy equilibrada. Esta cifra es para el GLA 200.

Así es el Mercedes GLA más económico

Hablamos de una versión que monta un motor gasolina 1.3 turbo con tecnología MHEV de 48V, que desarrolla 163 CV y 270 Nm, con cambio automático de 7 velocidades y tracción delantera. Sus prestaciones incluyen un 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, velocidad máxima de 210 km/h y un consumo de 6,7 l/100 km, contando además con etiqueta ECO.

El equipamiento es muy completo desde el acabado Progressive, incluyendo llantas de 18 pulgadas, faros LED High Performance, doble pantalla de 10,25 pulgadas, sistema multimedia con navegador 3D, climatizador bizona, asientos calefactables, portón EASY-PACK y múltiples asistentes de conducción.

Además, incorpora detalles como tapicería en símil cuero ARTICO, iluminación interior cuidada, conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto y un conjunto tecnológico que lo sitúa claramente por encima de muchas alternativas generalistas.