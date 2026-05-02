El nuevo Lexus es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 16:04h.

No encontrarás un SUV tan premium para toda la familia a un precio tan contenido

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

Compartir







Lexus es la marca de lujo de Toyota, y a lo largo de los años se ha ganado una reputación basada en la fiabilidad, la calidad de construcción y un enfoque muy cuidado en cada detalle. Sus modelos destacan por su durabilidad, su confort y una tecnología cada vez más avanzada.

La gama ofrece muchas opciones. Y entre ellas, el Lexus RZ es una de las menos conocidas. Renovado recientemente, es un SUV eléctrico moderno, eficiente y muy premium.

PUEDE INTERESARTE Lexus saca el modelo del mercado

El SUV más grande de Lexus ofrece lo que los mejores, pero por menos de lo que cuesta la mayoría

El Lexus RZ presume de un diseño futurista y deportivo, con líneas afiladas, una parrilla reinterpretada y una imagen muy marcada que lo diferencia frente a rivales como el Tesla Model Y o el Ford Mustang Mach-E. Mide 4.805 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.850 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, confortable y un maletero de hasta 1.515 litros, ideal para viajes.

Este modelo arranca desde 50.400 euros al contado o 44.525 euros financiados, según figura en la web de Lexus, situándose como una alternativa interesante dentro del segmento premium eléctrico.

PUEDE INTERESARTE Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Así es el Lexus RZ más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso ofrece un sistema eléctrico de 224 CV y 269 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, velocidad máxima de 159 km/h y una autonomía de hasta 568 km WLTP, lo que lo convierte en un modelo muy equilibrado para el día a día.

En equipamiento, el RZ ofrece lo mejor de la marca. Incluye faros Bi-LED, sistema Lexus Safety System+ 3.0, climatizador bizona, retrovisor electrocromático, pantalla táctil de 14 pulgadas y materiales de alta calidad.