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El nuevo Lexus es el coche más bonito en la historia de la marca

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El Lexus RZ llega renovado. Y lo hace con una propuesta con la que pretende ser el más bonito y también uno de los más eficientes y tecnológicos. Es un SUV eléctrico con enfoque premium. Muy cuidado en cada detalle. Y pensado para quienes buscan algo diferente.

El diseño no deja indiferente. La nueva versión luce líneas muy limpias y una silueta muy aerodinámica. Tiene un aire futurista. Pero sin perder elegancia. Frente a rivales como el Tesla Model Y o el Ford Mustang Mach-E, ofrece una imagen más refinada. Más exclusiva. Y con mucha personalidad.

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Lexus RZ
Lexus RZ. Lexus

Espacio para toda la familia y todo el lujo de Lexus

En precio, la gama arranca desde 50.400 euros al contado. O 44.525 euros financiado. Una cifra interesante dentro del segmento. Frente a opciones como el Porsche Macan, aporta una alternativa distinta. Más eficiente. Más tecnológica. Y para muchos, el Lexus más atractivo jamás creado. En marcha, el Lexus RZ ofrece una experiencia muy suave. Silenciosa. Refinada.

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Sus dimensiones refuerzan esa presencia. Con 4.805 mm de largo y una batalla de 2.850 mm, el espacio interior es amplio. Muy cómodo. Pensado para viajar. Las plazas traseras son generosas. Y el maletero, con hasta 1.515 litros, destaca en su categoría. Práctico. Y muy aprovechable.

Lexus RZ
Lexus RZ. Lexus

Así es el Lexus RZ más económico

La versión de acceso, 350e, entrega 224 CV y 269 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y alcanza 159 km/h. No busca ser radical. Busca confort. Y lo consigue.

La autonomía, con hasta 568 km WLTP, permite viajes largos sin preocupaciones. La eficiencia está muy trabajada. Y la gestión de la batería es precisa. Esto lo convierte en un modelo muy equilibrado. Ideal tanto para ciudad como para carretera.

Lexus RZ
Lexus RZ. Lexus

El equipamiento está a la altura. Desde el acabado base ya incluye mucho. Faros Bi-LED. Sistema Lexus Safety System+ 3.0. Climatizador bizona. Y una pantalla táctil de 14 pulgadas. Todo con materiales de alta calidad. Y un nivel de acabados excelente. Muy por encima de la media.

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