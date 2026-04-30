La nueva Suzuki es la moto más bonita en la historia de la marca y mejora a alternativas más caras

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 23:43h.

La cilindrada del propulsor es de 776 centímetros cúbicos, con una potencia de 82 CV

La Suzuki más radical de la historia es de 1999

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Suzuki tiene una moto que para muchos es la más bonita, y que es mejor que otras opciones que son realmente más caras. Por esta razón, tenemos claro que merece mucho la pena adquirir la GSX 8S, una inversión que está totalmente amortizada, viendo el coste tan accesible que tiene. Es una naked de corte deportivo, que ha sido diseñada para los usuarios que buscan una moto divertida y práctica al mismo tiempo, que sea capaz de ofrecer unas buenas prestaciones.

Sin duda, el gran protagonista de esta moto es el propulsor bicilíndrico con refrigeración líquida que estrenó en 2024, y que cumple con la conocida normativa Euro 5+. La cilindrada del propulsor es de 776 centímetros cúbicos, con una potencia de 82 CV, así como un sistema Ride-by-Wire, shifter en subida y en bajada de serie, y un consumo homologado de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros. Y tampoco se queda atrás si hablamos de electrónica.

Porque está claramente por encima de la media, con modos de conducción seleccionables, en concreto tres, control de tracción ajustable en tres niveles de intervención y desconectable, o un sistema low rpm assist. A todo esto, que no es poco, también le queremos añadir unas suspensiones KYB y unos frenos Nissin, que acaban por convertirla en una de las mejores motos del mercado, y, posiblemente, en la mejor de la firma nipona.

La promoción de la Suzuki GSX 8S es sensacional

Y lo mejor es la increíble promoción que tiene esta Suzuki GSX 8S, a la que le han aplicado un descuento descomunal de 1.000 euros, que deja su precio en apenas 7.999 euros. Y en esta cifra, se incluyen también un total de ocho años de garantía, lo que siempre es de agradecer.