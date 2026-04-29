Más atractivo que el Peugeot 2008 y, para muchos, más refinado: el SUV urbano que apunta alto en su segmento

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 07:37h.

La opción que eligen cada vez más quienes buscan un SUV urbano con estilo, buen equipamiento y un precio casi de low cost

Peugeot recupera el clásico de los 90

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El Opel Mokka se ha convertido en uno de los modelos más interesantes dentro de los SUV urbanos, gracias a una propuesta que combina diseño, calidad y un precio muy competitivo, algo que cada vez valoran más los compradores. Con el característico frontal Vizor de Opel, líneas muy marcadas y un estilo moderno, destaca frente a alternativas como el Peugeot 2008, ofreciendo una imagen más limpia y sofisticada, y proponiendo un precio difícil de ignorar.

Las dimensiones lo sitúan entre los SUV más compactos del segmento, con 4.150 mm de largo y una batalla de 2.557 mm, lo que le permite moverse con agilidad en ciudad, compitiendo directamente con modelos como el Seat Arona o el Renault Captur.

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Opel convierte al Mokka en una de las opciones inteligentes del momento

En el uso diario, destaca por su facilidad de conducción y su tamaño contenido, aunque el maletero de 350 litros, ampliable hasta 1.105 litros, se queda algo por detrás de algunos rivales, priorizando más el diseño y la maniobrabilidad que la máxima capacidad.

Un modelo ideal para el día a día y mucho más que encuentras ahora mismo en la web de Opel desde 20.900 euros al contado o 18.900 euros financiados, con una cuota desde 139 euros al mes. Cifras que convierten al Mokka en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV urbano con estilo, buen equipamiento y una relación calidad-precio muy equilibrada.

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Así es el Opel Mokka más barato

La versión en oferta monta un motor gasolina de 136 CV y 230 Nm, con cambio manual y tracción delantera, ofreciendo un comportamiento ágil con un 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y una velocidad máxima de 204 km/h, además de un consumo contenido de 5,5 l/100 km.

El equipamiento es bastante completo desde el acabado Edition, incluyendo aire acondicionado, cámara trasera de 180 grados, sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero, sensores y asistentes de seguridad como el aviso de cambio de carril.