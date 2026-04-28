Más bonito que el Skoda Kamiq y, para muchos, más versátil: el SUV urbano que no deja de crecer en popularidad

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 01:08h.

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

Acaba de estrenar generación para seguir siendo una de las referencias del segmento

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El Volkswagen T-Roc, que estrenó generación en 2025, sigue ganando protagonismo en el segmento SUV urbano. Y no es casualidad, porque combina un diseño muy atractivo con una propuesta equilibrada que encaja perfectamente en el día a día, algo que muchos valoran por encima de otras alternativas.

Las dimensiones han aumentado respecto a la versión saliente, con 4.372 mm de largo y una batalla de 2.629 mm, lo que le permite competir con modelos como el Dacia Duster o el Toyota C-HR, ofreciendo un equilibrio muy conseguido entre tamaño exterior y espacio interior. Todo ello con un maletero de 475 litros. En este sentido, es uno de los más generosos del segmento, permitiendo un uso familiar sin problemas y reforzando su carácter práctico frente a otros SUV urbanos.

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El Volkswagen T-Roc se hace mayor

Su estética es uno de sus puntos más destacados, con líneas modernas, una imagen robusta y detalles que le dan un aire más sofisticado que el de muchos rivales, algo que le permite posicionarse por encima de rivales como el Skoda Kamiq en términos de presencia.

En cuanto al precio, parte desde 29.600 euros financiados, con una fórmula que incluye entrada de 4.215,17 euros, 36 cuotas mensuales de unos 250 euros y una cuota final de 22.922,82 euros, mientras que al contado se sitúa en torno a 31.940 euros, posicionando al Volkswagen T-Roc como una de las opciones más completas por diseño, equipamiento y practicidad dentro de su segmento.

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Así es el T-Roc más barato

En el apartado mecánico, la versión de acceso monta un motor 1.0 TSI de 116 CV y 220 Nm de par, asociado a un cambio automático DSG de 7 relaciones y tracción delantera, ofreciendo un rendimiento correcto con un 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y una velocidad máxima de 189 km/h, además de un consumo contenido de 5,5 l/100 km.

El equipamiento también está bien resuelto desde el inicio, con llantas de 16 pulgadas, faros LED, Digital Cockpit, climatizador automático, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de aparcamiento, asistentes de carril y frenada de emergencia, además de múltiples sistemas de seguridad y confort.