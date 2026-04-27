El Cupra Formentor es uno de los SUV baratos que parece premium y compite con modelos de lujo

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 19:07h.

Se acaba de renovar para seguir poniendo a raya a los mejores

El coche estrella de Cupra en España revienta el precio

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El Cupra Formentor se ha actualizado recientemente, reforzando una fórmula que ya destacaba dentro del segmento, pero que ahora resulta todavía más completa y madura. Sigue siendo un SUV diferente, con una propuesta emocional, donde el diseño y el dinamismo tienen un peso muy importante.

Su estética continúa siendo uno de sus grandes argumentos, con líneas muy marcadas, una silueta baja para tratarse de un SUV y una imagen agresiva que transmite carácter desde cualquier ángulo, algo que le permite diferenciarse de alternativas más convencionales como el Nissan Qashqai o el Kia Sportage.

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Deportividad y elegancia a partes iguales para competir con los premium

Las dimensiones encajan perfectamente en el segmento, ya que con 4.451 mm de largo y una batalla de 2.679 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño exterior y espacio interior, manteniendo siempre ese enfoque deportivo que lo convierte en una opción distinta. En el uso diario también cumple bien, porque el maletero de 450 litros resulta suficiente para un uso familiar habitual, mientras que la habitabilidad general está bien resuelta, especialmente en las plazas delanteras, donde se aprecia mejor su orientación hacia el conductor.

La gama arranca actualmente en 33.262 euros financiados, según figura en la web de Cupra, postulándolo como una de las opciones más completas por diseño, equipamiento y comportamiento.

Así es el Cupra Formentor más barato, pero hay otras versiones más deportivas y eficientes

Esta cifra sería para una versión con un motor gasolina 1.5 TSI de 150 CV y 250 Nm de par, asociado a un cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera, ofreciendo un rendimiento equilibrado que permite moverse con soltura tanto en ciudad como en carretera, con un 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y una velocidad máxima de 204 km/h.

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El consumo se mantiene en cifras razonables para su planteamiento, con una media de 6,6 l/100 km, lo que lo convierte en una opción válida para el día a día sin renunciar a cierta alegría en conducción, algo que encaja perfectamente con su carácter.

Asimismo, también lo encuentras en versiones gasolina de 204, 265, o 390 CV, así como en una híbrida enchufable de 272 CV.

En equipamiento no defrauda. Incluso desde las versiones de acceso, ya que incluye llantas de 18 pulgadas, Digital Cockpit, climatizador de tres zonas, faros Full LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sistema Keyless-Go y conectividad CUPRA CONNECT, además de asistentes como control de crucero adaptativo, detector de fatiga, reconocimiento de señales o asistente de carril.