Más bonita que la Honda CB500F y mejor equipada: la naked que está sorprendiendo en la ciudad

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 23:46h.

Una naked que está sorprendiendo a todos por sus prestaciones

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Si hay una moto que no deja de ganar adeptos y que está logrando enamorar a todos los que han tenido la oportunidad de verla de cerca, esa es la CF Moto 450 NK, sin ningún tipo de discusión. Es una naked que está sorprendiendo a todos por sus prestaciones, su nivel de equipamiento y su rendimiento, tanto por ciudad como por trayectos largos, y que además es apta para todos aquellos usuarios que disponen del carné A2. Esto la acaba de hacer una compra ideal.

Muchos la colocan por encima de la Honda CB 500 F, y se orienta hacia un perfil mucho más deportivo. Sus líneas angulosas son toda una declaración de intenciones, y también queremos destacar elementos como el guardabarros delantero corto, el colín reducido a la mínima expresión o el faro delantero, con un peculiar diseño y la tecnología LED. Aunque, si hay algo por lo que destaca especialmente y que la hace única, es su increíble motor, que rinde a la perfección.

Y es que es un propulsor bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 47 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 39 Nm a 7.750 rpm, así que se sitúa en el límite permitido para el carné A2. El motor está dotado de un doble eje de equilibrado, así como un embrague anti-rebote y control de tracción. Las suspensiones son KYB, y el ABS procede de Bosch, y no le falta la clásica pantalla TFT de 5”.

El precio, el principal punto fuerte de la CF Moto 450 NK

Aunque si hay algo que hace tan interesante a la CF Moto 450 NK y por lo que consigue atraer a todos los interesados, es porque tiene un precio que la sitúa entre las mejores del mercado. Porque basta con desembolsar 5.719 euros si deseas que sea de tu propiedad.