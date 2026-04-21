Más bonita que la Honda ADV 350 y mejor equipada: la scooter crossover que sorprende a todos
Esta Kymco DTX 350 es toda una oportunidad de mercado
El precio también se redujo en 1.000 euros
La nueva Honda es la mejor para ruta
Hay una scooter crossover que no deja de sorprender a todos, gracias a lo bonita que resulta a simple vista, motivo por el que ha sido colocado por encima de otros modelos tan clásicos como la Honda ADV 350. También está mejor equipada, y su precio nos parece realmente razonable y asumible, teniendo en cuenta todo lo que ofrece y sus buenas prestaciones. No se nos ocurren muchas compras mejores que puedas hacer, y sin duda alguna es una inversión segura.
Porque esta Kymco DTX 350 es toda una oportunidad de mercado, que en 2025 sufrió una pequeña actualización que provocó que fueran revisados tanto la estética como el confort. Además, el precio también se redujo en 1.000 euros, otra razón más por la que es todavía más interesante. El motor, de 321 centímetros cúbicos de cilindrada, también ha sido actualizado para cumplir con la normativa Euro 5+, y cuenta una nueva cúpula ahumada, un nuevo asiento y un reposapiés con recubrimiento metálico de serie.
Y el propulsor se ha rejustado de manera interna, por lo que ha perdido algo de potencia y de par motor en comparación con las anteriores versiones, aunque es una diferencia que apenas se nota. Porque todavía es capaz de entregar una potencia de 27,7 CV, una cifra bastante interesante. El nivel de equipamiento también es justo y razonable, con pantalla LCD sin conectividad, asiento con hidráulico dos tomas USB y muchas más cosas que hacen que esta moto sea tan interesante.
La Kymco DTX 350 cuesta apenas 4.650 euros
Por si aún puedes tener alguna duda, esta Kymco DTX 350 es una auténtica ganga, que puedes conseguir si pagas apenas un total de 4.650 euros, lo que nos parece un precio al alcance de prácticamente todas las economías.