Más atractiva que la Yamaha Ténéré 700 y mejor equipada: la trail que sorprende por su tecnología

Coches y Motos 21 ABR 2026 - 15:16h.

Está disponible por un precio bastante accesible

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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Hay una trail que ha logrado sorprenderá todos los amantes de las dos ruedas gracias a su avanzada tecnología y su completo equipamiento, sin renunciar a unas buenas prestaciones, por supuesto. Tiene un motor potente y capaz de rendir a unas buenas cifras, mientras que el diseño es realmente llamativo y estético, y en 2025 sufrió una serie de actualizaciones que han provocado que mucha gente se atreva a colocarla por encima de una clásica com la Yamaha Ténéré 700.

Se trata de la Aprilia Tuareg 660, que claramente está inspirada al off-road, y destaca, además de por todo lo mencionado antes, por su ligereza, pues apenas pesa poco más de 200 kilos. El acelerador electrónico ha sido modificado para mejorar la respuesta, y adaptarse a la normativa Euro 5+, y es una moto con esencia de la década de los 80 y de los 90. Aunque también abrazando la tecnología actual, como se puede comprobar con su equipamiento o su iluminación LED.

El depósito tiene una increíble capacidad de 18 litros, lo que se traduce en una autonomía de unos 450 kilómetros, aproximadamente. La cilindrada del propulsor es de 660 centímetros cúbicos, con una potencia nada desdeñable de 80 CV y un par máximo de 70 Nm. Y no le falta de nada, pues cuenta con control de tracción, control de velocidad crucero, mapa de motor, freno motor, cuatro modos de motor o una pantalla TFT de 5” con conectividad.

Consigue la Aprilia Tuareg 660 por apenas 12.250 euros

Y a diferencia de lo que podías llegar a pensar, esta Aprilia Tuareg 660 está disponible por un precio bastante accesible, así que puedes tenerla en tu garaje por apenas 12.250 euros. Una cifra bastante razonable, y que vale la pena pagar sin duda.