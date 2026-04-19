La Suzuki V-Strom 800DE es mejor, más moderna y más barata que la Yamaha Ténéré 700 World Raid

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 07:46h.

Rinde a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 78 Nm a 6.800 rpm

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Las comparaciones son odiosas, eso lo sabemos, pero también son inevitables. Sobre todo, cuando no sabes qué moto comprar, y comienzas a valorar todas las opciones que existen en el mercado. En este caso, si lo que buscas es una moto aventurera de cilindrada media-alta, con buenas prestaciones y un equipamiento completo, y a un precio muy accesible, te recomendamos que no lo pienses más, y que te decantes por la Suzuki V-Strom 800 DE.

Es una inversión segura y sin riesgo, que consideramos que merece más la pena que la Yamaha Ténéré 700 World Raid. En 2025, estrenó por primera vez la homologación Euro 5+, que fue uno de los pocos cambios que sufrió. Pero es que no le hace falta mucho más, pues ya era prácticamente perfecta. Y se puede conseguir en varios colores, como son el amarillo, el blanco y el negro, para que elijas el que más te gusta, pues todos tienen el mismo coste.

En cuanto al motor que equipa, se trata de un propulsor bicilíndrico con doble árbol de levas, que rinde a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 78 Nm a 6.800 rpm. El consumo declarado es de 4,4 litros por cada 100 kilómetros, el escape es 2 en 1 con silenciador largo, y el control del acelerador es ride by wire. Y la moto está equipada con tres modos de conducción, control de tracción, quickshift en subida y bajada, sistema easy start, sistema low rpm assist o ABS con dos niveles de intervención seleccionables.

La Suzuki V-Strom 800 DE te costará 11.499 euros

Para adquirir esta Suzuki V-Strom 800 DE, no tendrás que pedir ningún préstamo. Porque bastará con que puedas realizar una inversión de 11.499 euros para poder conseguirla, todo un chollo.