El nuevo Mazda es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 22:21h.

Disponible en dos versiones mecánicas, las dos híbridas y con hasta 327 CV de potencia

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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El Mazda CX-60 representa un salto enorme dentro de la marca japonesa. Es más ambicioso. Más refinado. Y más cercano al mundo premium. Muchos lo comparan con modelos de Mercedes o Audi. Y no es casualidad. Su diseño, su calidad y su planteamiento lo colocan en una posición muy destacada dentro del segmento SUV.

A nivel de proporciones, transmite elegancia y presencia. Mide 4.745 mm de largo y tiene una generosa batalla de 2.870 mm. Eso se traduce en un interior amplio. También en un maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros. Es un coche pensado para viajar. Para la familia. Y también para disfrutar conduciendo. Rivales como el Mercedes GLC o el Audi Q5 no lo tienen nada fácil.

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Es el Mazda más exclusivo de la gama

Uno de sus grandes argumentos es la calidad percibida. Los materiales, los ajustes y el diseño interior están muy cuidados. Todo transmite sensación de coche bien hecho. Además, el confort de marcha es elevado. Y el comportamiento dinámico sorprende para su tamaño. Mazda ha conseguido un equilibrio muy difícil.

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La gama arranca con un motor diésel 3.3 con sistema MHEV. Desarrolla 200 CV y 450 Nm de par. Está asociado a un cambio automático de 8 relaciones y tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 212 km/h. Todo ello con un consumo medio de solo 5,3 l/100 km. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

El precio también es importante. Parte desde 47.953 euros al contado o 45.893 euros financiados. Desde el acabado Prime-Line ya incluye mucho equipamiento. Destacan las llantas de 18 pulgadas, el cuadro digital de 12,3 pulgadas, los faros LED, el navegador y sistemas de seguridad avanzados como el control de ángulo muerto o la alerta de tráfico trasero.

También hay una versión híbrida enchufable

Por encima encontramos la versión híbrida enchufable PHEV. Es mucho más potente. Combina un motor gasolina 2.5 con uno eléctrico. En total entrega 327 CV y 500 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Y ofrece hasta 63 km de autonomía eléctrica. Su consumo homologado es de solo 1,5 l/100 km, lo que lo convierte en una opción muy eficiente.

Además, esta versión añade un equipamiento más completo. El acabado Exclusive-Line incorpora llantas de 20 pulgadas, Head Up Display, asientos calefactados, volante calefactado y una cuidada iluminación LED. En conjunto, el Mazda CX-60 es un SUV que combina diseño, tecnología y eficiencia. Para muchos, es el Mazda más bonito jamás creado. Y también uno de los más completos.