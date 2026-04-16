Nuevo AIXAM EASY: se puede conducir desde los 15 años y con hasta 113 km de autonomía en su versión eléctrica

La marca francesa redefine el segmento de los cuadriciclos ligeros

Un vehículo diseñado para conectar con las nuevas generaciones con tecnología y seguridad

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AIXAM lanza el nuevo EASY, un modelo que toma el relevo del anterior Minauto. Esta apuesta no solo busca democratizar la movilidad urbana, sino elevar los estándares de calidad y equipamiento dentro de la categoría de los cuadriciclos ligeros, dirigidos a usuarios a partir de 15 años con permiso AM. Con una propuesta que combina diseño emocional, tecnología y una estructura de seguridad líder en su nicho, el EASY se posiciona como una solución de transporte moderna, eficiente y profundamente personalizable.

Una estética que rompe moldes

El diseño exterior del EASY abandona las líneas tradicionales de la gama Premium para adoptar un lenguaje visual más próximo y amable. Su frontal, concebido para transmitir una imagen dinámica y “siempre sonriente”, busca una conexión directa con los conductores más jóvenes. Esta filosofía de diseño se traslada a un habitáculo donde la ergonomía es la protagonista. El interior, pensado como un espacio funcional, incorpora soluciones nativas para el uso de smartphones y una consola central que emula a una “mesa de sonido”, reforzando su carácter juvenil.

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Introduce el concepto de “skins” intercambiables en el interior, inspirado directamente en el mundo del gaming. Esta innovación permite que el propietario modifique texturas, colores y acabados de forma sencilla, transformando el vehículo en una extensión de su propia personalidad. El lanzamiento cuenta con un pack inicial de siete modelos y doce versiones, facilitando una personalización rápida y accesible.

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Eléctrico y diésel

Más allá de la estética, el nuevo EASY destaca por una construcción robusta que marca distancias frente a sus competidores. Mientras el sector suele optar por estructuras tubulares básicas, AIXAM dota al EASY de un chasis con una rigidez equiparable a la de un automóvil convencional, ofreciendo niveles de protección sustancialmente superiores, según la marca. Esta base sólida se combina con una mecánica versátil, disponible en versiones 100% eléctricas o diésel.

Las variantes eléctricas, equipadas con una batería de 7,5 kWh, ofrecen autonomías de hasta 113 kilómetros en la versión Chic, permitiendo cargas en menos de cuatro horas. Por su parte, la motorización diésel recurre al probado bloque Kubota Z482, que cumple con la normativa Euro 5+ sin necesidad de AdBlue. Con precios que parten desde los 10.499 euros para el eléctrico y 11.999 euros para el diésel, el EASY se consolida como una oferta imbatible.