Triumph lanza dos nuevas motos al mercado, una es retro, la otra muy bonita

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 10:09h.

Se trata de la Triumph Tracker 400 y la Triumph Thruxton 400

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

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En Triumph han incorporado dos nuevas motos al catálogo, ambas igual de llamativas y de interesantes. Nos cuesta mucho elegir entre uno de los dos estilos, pues tienen un toque original que las hace ser irresistibles, y no se quedan atrás en cuanto a prestaciones y a equipamiento. Una tiene un estilo retro, de ese que tanto gusta a los más aficionados al motor, mientras que la otra es mucho más completa, y adaptada a los tiempos modernos.

Tienen la misma base, pero una esencia distinta, por lo que no sabemos cuál merece más la pena. La Triumph Tracker 400 y la Triumph Thruxton 400 comparten cilindrada, con un motor mono cilíndrico de 398 centímetros cúbicos, y una potencia declarada de 42 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 37,5 Nm a 3.000 rpm. Pero donde se encuentran más diferencias es en la ergonomía y la versatilidad, dos puntos que juegan a favor de la Tracker.

Si hablamos de diseño y de estética, aquí la balanza se decanta claramente a favor para la Thruxton, aunque es más incómoda. La electrónica de ambas versiones es sencilla, pero suficiente para poder disfrutar de una buena moto a la que no le falta de nada. Por ejemplo, el control de tracción desconectable, el acelerador electrónico o el embrague asistido, con una iluminación LED y una instrumentación que combina velocímetro analógico con pantalla digital multi función.

El precio, prácticamente el mismo

Tampoco hay grandes diferencias en cuanto al precio de ambas motos se refiere, ya que la Tracker es algo más barata, costando un total de 6.245 euros, mientras que la Thruxton es un poco más cara, pero tan solo 250 euros. Así que todo depende de tus gustos personales y de las necesidades que tengas.