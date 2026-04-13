Olvídate de la Honda PCX 125 y la Yamaha NMAX 125, por menos dinero tienes esta alternativa
Se trata de una scooter polivalente y accesible para todas las personas
Te traemos una scooter para que te olvides definitivamente de las clásicas, como la Honda PCX 125 o la Yamaha NMAX 125. Porque te presentamos una alternativa que no solamente es más económica, sino que incluso tiene más equipamiento de serie, y con unas prestaciones más que llamativas. Todo esto la convierte en una opción magnífica, y en una compra que merece mucho la pena estudiar, que lógicamente llega desde el mercado chino.
Y es que en Kymco han logrado sorprendernos gratamente con esta People S 125, que sigue apostando por ser una scooter polivalente y accesible para todas las personas que deseen tener un método de transporte eficaz y rápido. Mantiene intacto el ADN original, con nuevos componentes mecánicos y accesorios de serie combinados con una brutal reducción de precio. Y es que, tras su última actualización, puede presumir de un nuevo motor, más capacidad de carga y tres colores a elegir.
El nuevo propulsor, que lógicamente es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, ofrece unos niveles menores de emisiones de monóxido, dióxido de nitrógeno y C02, aunque esto implique la pérdida de un poco de potencia. Pero creemos que los 10 CV a 8.000 revoluciones por minuto y los 10 Nm de par motor a 6.000 rpm son más que suficientes, un sacrificio necesario para contar con la normativa Euro 5+. El consumo homologado es de apenas 2,7 litros por cada 100 kilómetros, con una autonomía de 229 kilómetros, y una tecnología muy avanzada, que incluye ABS de doble canal, faros LED, instrumentación LCD o colgador en el contra escudo.
La Kymco People S 125 está disponible por 2.950 euros
Si te acabas de decidir por la adquisición de esta Kymco People S 125, lo único que vas a necesitar es un desembolso de 2.950 euros, una auténtica ganga.