La nueva Suzuki es la moto más bonita en la historia de la marca

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 12:19h.

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En Suzuki han creado una moto que es sensacional, y que calificamos como la más bonita de la historia de la marca. Porque esta GSX 8 S no puede ser más impresionante en todos los sentidos, desde su precioso y cuidado diseño, hasta unas prestaciones al alcance de las mejores. Todo esto la convierte en una de las mejores compras que se pueden hacer por ahora, y no es extraño que haya enamorado a los amantes de las naked de corte deportivo.

Es una moto divertida a la par que práctica, con unas prestaciones más que razonables, y que cumple con la normativa Euro 5+. La estética es agresiva, las ópticas son de LED, y cuenta con ayudas electrónicas, y la posibilidad de limitarlo para el carné A2. El motor es un bicilíndrico de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 82 CV, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, así como un sistema Ride By Wire y un shifter en subida y bajada de serie.

El consumo que declara esta Suzuki GSX 8 S es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros, y tiene tres modos de conducción o control de tracción ajustable en tres niveles de intervención, y desconectable. Las suspensiones son KYB, los frenos corren a cargo de Nissin y el Suzuki Intelligent Ride System, el SIRS, provoca que esté totalmente equipada con las ayudas de última generación, para garantizar una conducción mucho más cómoda y agradable.

Suzuki enamora a sus clientes con una garantía asombrosa

Además del razonable precio de esta Suzuki GSX 8 S, que es de 8.999 euros, otro detalles más que ha provocado que los clientes hayan quedado enamorados es su impresionante garantía, de hasta ocho años.